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سوق الأسهم السعودي ينخفض 0.8% بأسبوع..مع تراجع السيولة

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سوق الأسهم السعودي ينخفض 0.8% بأسبوع..مع تراجع السيولة سوق الأسهم السعودي ينخفض 0.8% بأسبوع..مع تراجع السيولة

الرياض - مباشر: انخفض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي بنسبة 0.82 في المئة خلال الأسبوع المنتهي، أمس الخميس.

 

وفقد المؤشر العام للسوق السعودي 73.09 نقطة، مسجلاً 8796.6 نقطة بنهاية تعاملات أمس، مقارنة بـ 8869.7 نقطة بإغلاقه في الأسبوع السابق له.

كما هبطت مستوى السيولة بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنقضي أمس، بنسبة 37.54 في المئة، لتبلغ 19.35 مليار ريال، مقابل 30.99 مليار ريال بالأسبوع السابق.

وانخفضت كميات التداول بنحو 36.76 في المئة إلى 683.1 مليون سهم بنهاية الأسبوع، مقارنة مع 1.08 مليون سهم في الأسبوع السابق له.

وتباين أداء القطاعات بالسوق السعودي، حيث غلب اللون الأحمر على 12 قطاعاً، فيما ارتفع 9 قطاعات فقط.

وجاء في صدارة المتراجعين قطاعات الاتصالات بنسبة 4.09 في المئة، ثم المواد الأساسية بـ2.4 في المئة، وتلاه إنتاج الأغذية بانخفاض 1.9 في المئة.

وأشارت بيانات السوق، إلى أن المرافق العامة تصدر القطاعات المرتفعة بنسبة 4.4 في المئة، تلاه الصناديق العقارية بنسبة 3.3 في المئة، ثم التطبيقات وخدمات التقنية بـ3.2 في المئة.

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