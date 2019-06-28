ارتفاع ضحايا منجم النحاس التابع لـ"جلينكور" إلى 43 عاملاً

مباشر: ارتفع عدد عمال المناجم الذين لقوا حتفهم إثر إنهيار جزئي لمنجم نحاس تابع لشركة "جلينكور" في الكونغو الديمقراطية إلى 43 عاملاُ.

وقال "جوزيف ياو كاتشونجا" رئيس أركان إقليم "لوالابا" في تصريحات اليوم الجمعة، إن يعتقد وجود المزيد من الجثث الأخرى تحت الأنقاض، وفقاً لوكالة "رويترز".

وكانت الشركة السويسرية أعلنت مصرع 19 عاملاً على الأقل من عمال المناجم غير القانونين الذين لا يتبعون الشركة إثر انهيار جزء من منجم للنحاس تابع لها.

في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير صحفية أن هذا الحادث التي وقع في منجم كوف المفتوح التابع لشركة "كاموتو" للنحاس والتي تملك جلينكور حصة نسبتها 75 بالمائة منها راح ضحيتهم 36عاملاً.

ومن جانبه، ذكر "ريتشارد مويج" حاكم "لوالابا" أن قوات الجيش سوف تنتشر في جميع أنحاء هذا المنجم لفترة محدودة لردع عمال المناجم عن الدخول.

وبحلول الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "جلينكور" بنحو 3.1 بالمائة إلى 272.12 بنس، بعد أغلق على انخفاض بلغ 5 بالمائة في جلسة الأمس.