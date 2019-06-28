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الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع انطلاق قمة العشرين

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الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع انطلاق قمة العشرين الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع انطلاق قمة العشرين

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب لقاء الرئيس دونالد مع نظيره الصيني.

وقادت أسهم البنوك مكاسب البورصة الأمريكية، فيما كان "جي.بي.مورجان" أكبر الرابحين في المؤشر الصناعي "داو جونز".

وجاء مكاسب أسهم البنوك وعلى رأسهم "جولدمان ساكس" الذي ارتفع بأكثر من 2 بالمائة بعد نتائج اختبار التحمل المالي الذي أجراه الاحتياطي الفيدرالي.

ويراقب المستثمرون باهتمام انطلاق قمة مجموعة العشرين مع انتظار لقاء الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني شي جين بينغ غداً السبت والذي يعد محور رئيسي تحديد العلاقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع الإنفاق الشخصي بالولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي مع صعود الدخل بوتيرة تجاوزت التقديرات.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة تزيد عن 0.3 بالمائة إلى 26619.5 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.4 بالمائة إلى 2936.6 نقطة، وصعد "ناسداك" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 7993.7 نقطة.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 96.081.

مباشر (اقتصاد)

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