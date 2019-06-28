للجمعة الـ19 على التواصل... الجزائريون بالآلاف في الشوارع (فيديو)

وخرج آلاف المتظاهرين اليوم الجمعة، وسط العاصمة الجزائرية، وذلك في مسيرات شعبية، بحسب ما ذكرته صحيفة "الشروق أون لاين" الجزائرية.

ورفع المتظاهرون الشعارات التي تطلب بالتغيير والاستجابة لمطالب الشعب الجزائري، وتمركزوا في ساحة البريد المركزي وسط العاصمة.

ولا يزال الجزائريون يواصلون احتجاجاتهم مطالبين بإحداث القطيعة مع النظام القديم واستبعاد بعض المسؤولين، مع تركيزهم على "الباءات الأربعة" والتي يقصد بها رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز والوزير الأول نور الدين بدوي وكذا رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب.

وأعلن بوتفليقة استقالته بعد أسابيع من احتجاجات حاشدة بشكل يومي من خلال تسليمه رسالة الاستقالة إلى رئيس المجلس الدستوري.

وعين البرلمان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا لمدة 90 يوما لحين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو/ تموز.