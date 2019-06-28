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محلل عراقي: الموقف الشعبي من اقتحام سفارة البحرين يتماشى مع الموقف الرسمي دون قصد

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وأضاف الزبيدي لبرنامج "عالم سبوتنيك" أن حماية السفارات هي مسؤولية الأمن العراقي، لكن ليس بمقدور أي دولة حماية السفارات التي لديها على نحو كامل، وحدث هذا في العراق وفي إيران وفي غيرها من البلدان.

© AFP 2019 / FETHI BELAID / POOL

وأشار الزبيدي إلى أن العلاقات بين البحرين والعراق لن تتأثر بهذا الحدث كثيرا، وأن كانت العلاقة أصلا بين البلدين ليست ممتازة نظرا لاختلافهما في كثير من القضايا.

وكان وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، قد ندد في اتصال هاتفي مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، باقتحام عدد من المتظاهرين مقر السفارة البحرينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحَّاف، إن وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم أجرى اتصالاً هاتفيا مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وأعرب الوزير عن إدانته اقتحام عدد من المتظاهرين يوم أمس مقر السفارة البحرينية.

من جهته أعرب الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن تفهم البحرين لما حدث، مُؤكّداً أنَّ مثل هذه الأفعال لن تُؤثر في العلاقات الأخوية بين البلدين.

كانت البحرين قد استدعت سفيرها في العراق للتشاور، بعدما اقتحم محتجون ساحة سفارة المملكة في بغداد، ونزعوا العلم احتجاجا على الورشة، التي رعتها الولايات المتحدة في المنامة بشأن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

SputnikNews

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