محدث.. الدولار الأمريكي يواصل التراجع عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: واصلت العملة الأمريكية تراجعها أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد الكشف عن بيانات اقتصادية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن الدخل الشخصي بالولايات المتحدة نما بنسبة 0.5 بالمائة خلال شهر مايو/آيار الماضي وهي نفس وتيرة الزيادة المسجلة في الشهر السابق له.

لكن على الجانب الآخر فإن مؤشر أسعار إنفاق المستهلكين وهو المؤشر المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس معدلات التضخم، ارتفع بنسبة 1.5 بالمائة في مايو/آيار الماضي على أساس سنوي مقابل زيادة 1.6 بالمائة في الشهر السابق له.

وبدأت اليوم فعاليات قمة الـ20 التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية، والتي ستشهد اجتماعات ثنائية جانبية عديدة، أبرزها اللقاء الذي سيجمع بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني.

ويعلق الكثيرون آمال واسعة على أن يتوصل ذلك الاجتماع إلى اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم بعد فترة مشاحنات طويلة.

وفي الأسبوع الجاري خفض مسئولي بنك الاحتياطي الفيدرالي احتمالات خفض معدل الفائدة، وصرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في "سان فرانسيسكو" أمس بأنه "من المبكر للغاية من وجهة نظري معرفة ما إذا كان ينبغي لنا خفض الفائدة وكذلك مقدار الخفض".

وبحلول الساعة 1:05 مساءً بتوقيت جرينتش انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1387 دولار، فيما استقر أمام الين مُسجلاً 107.76 ين.

وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمائة عند 1.2706 دولار، كما انخفضت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.1 بالمائة إلى 0.9754 دولار.

وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 96.091.