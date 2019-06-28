أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: الإخوان الإرهابية صناعة صهيونية.. وعيشونا فى عام الحزن -
عماد الدين حسين: الجماعات الإسلامية أول من كشف تنظيم الإخوان بالحديث عن أخونة الوظائف الحكومية -
العسكري السوداني: مستعدون للتفاوض الفوري مع المعارضة -
الصفدي يؤكد لجيفري أن بلاده تشجع العودة الطوعية للاجئين السوريين -
محسن عادل: اختفاء السلع وتهريب البضائع كان من أسباب خروج الملايين ضد الإخوان في 30 يونيو -
#حديث_المساء | عماد الدين حسين: علاقات مصر الخارجية ازدهرت عقب ثورة 30 يونيو -
السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة مجموعة العشرين باليابان -
محسن عادل: المساندة الشعبية للقيادة السياسية بعد 30 يونيو دعمت برامج الإصلاح الاقتصادي -
#حديث_المساء | محسن عادل: جماعة الإخوان اعتمدت على آليات خاطئة أصابت الاقتصاد المصري بضرر شديد -
عماد الدين حسين: 30 يونيو أنهت حلم تنظيم الإخوان للسيطرة على المنطقة العربية بدعم غربي واضح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الدولار الأمريكي يواصل التراجع عالمياً بعد بيانات اقتصادية

Google+ Print
محدث.. الدولار الأمريكي يواصل التراجع عالمياً بعد بيانات اقتصادية محدث.. الدولار الأمريكي يواصل التراجع عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: واصلت العملة الأمريكية تراجعها أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد الكشف عن بيانات اقتصادية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن الدخل الشخصي بالولايات المتحدة نما بنسبة 0.5 بالمائة خلال شهر مايو/آيار الماضي وهي نفس وتيرة الزيادة المسجلة في الشهر السابق له.

لكن على الجانب الآخر فإن مؤشر إنفاق المستهلكين وهو المؤشر المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس معدلات التضخم، ارتفع بنسبة 1.5 بالمائة في مايو/آيار الماضي على أساس سنوي مقابل زيادة 1.6 بالمائة في الشهر السابق له.

وبدأت اليوم فعاليات قمة الـ20 التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية، والتي ستشهد اجتماعات ثنائية جانبية عديدة، أبرزها اللقاء الذي سيجمع بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني.

ويعلق الكثيرون آمال واسعة على أن يتوصل ذلك الاجتماع إلى اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم بعد فترة مشاحنات طويلة.

وفي الأسبوع الجاري خفض مسئولي بنك الاحتياطي الفيدرالي احتمالات خفض معدل الفائدة، وصرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في "سان فرانسيسكو" أمس بأنه "من المبكر للغاية من وجهة نظري معرفة ما إذا كان ينبغي لنا خفض الفائدة وكذلك مقدار الخفض".

وبحلول الساعة 1:05 مساءً بتوقيت جرينتش انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1387 دولار، فيما استقر أمام الين مُسجلاً 107.76 ين.

وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمائة عند 1.2706 دولار، كما انخفضت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.1 بالمائة إلى 0.9754 دولار.

وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 96.091.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 30-6-2019

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 30-6-2019

الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 29-6-2019

الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 29-6-2019

أسعار الواردات الألمانية تسجل أول انخفاض في 14 شهراً

أسعار الواردات الألمانية تسجل أول انخفاض في 14 شهراً

هبوط أسعار النفط لكن تتجه لأكبر مكاسب شهرية منذ يناير

هبوط أسعار النفط لكن تتجه لأكبر مكاسب شهرية منذ يناير