ترامب: انتخابي رئيساً وراء المكاسب القوية لسوق الأسهم الأمريكي

مباشر: يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المكاسب القوية في سوق "وول ستريت" ترجع إلى انتخابه رئيساً للولايات المتحدة.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الجمعة، أن سوق الأسهم الأمريكية ارتفع بشكل كبير للغاية بدايةً من اليوم الذي فاز فيه في الانتخابات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016 فاز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية ليتولى المنصب في شهر يناير/كانون الثاني في عام 2017.

وتابع: "الأسواق واصلت الصعود حتى اليوم الذي توليت فيه المنصب فعلياً بسبب الحماس حيال حقيقة أنني سأصبح رئيساً".

وأضاف ترامب الذي يشارك حالياً في قمة مجموعة العشرين باليابان، أن الزيادة الكبيرة في سوق الأسهم يجب أن تضاف إلى رصيده.

لكنه أشار إلى أن سوق الأسهم الأمريكية كان سيشهد انهياراً حاداً حال فوز "هيلاري كيلينتون في السباق الانتخابي لعام 2016.

ولا يتوقف ترامب عن الإشادة بأداء سوق "وول ستريت" مرجعاً الفضل لنفسه في هذا الأداء الصاعد، حيث توجه بالشكر لنفسه قبل أيام قليلة على المكاسب القياسية التي تستعد لها سوق الأسهم خلال يونيو/حريزان.

وفي تغريدة أخرى، قال ترامب أنه يتواجد حالياً في اليابان في قمة مجموعة الدول العشرين.