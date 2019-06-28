أخبار عاجلة

ثلاثة جرحى بإطلاق نار على موكب وزير شؤون النازحين اللبناني في جبل لبنان -
قرار كويتي بشأن ناصر الدويلة المتهم بالإساءة للسعودية -
الأخبار - ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مخطط التقسيم وأعادت لها وجهها الحضاري -
السفيرة عزيزة - الرئيس السيسي: أصبحت مصر مركزا للإستقرار والأمن وسط محيط إقليمي شديد الاضطراب -
السفيرة عزيزة - تقرير ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة -
هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20%من رؤوم التجارية بالموازي -
إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على طرح أسهم شركة رؤوم التجارية في السوق الموازية -
الأرباح السنوية لـ"تهامة" ترتفع 14.9% -
آلاف السودانيين يتوجهون في مسيرة إلى وزارة الدفاع بالخرطوم -
صحيفة: الحشد الشعبي يخلي مواقعا شرق سوريا والعشائر تبدأ بتشكيل قوات رديفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ترامب: انتخابي رئيساً وراء المكاسب القوية لسوق الأسهم الأمريكي

Google+ Print

مباشر: يرى الرئيس الأمريكي دونالد أن المكاسب القوية في سوق "وول ستريت" ترجع إلى انتخابه رئيساً للولايات المتحدة.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الجمعة، أن سوق الأسهم الأمريكية ارتفع بشكل كبير للغاية بدايةً من اليوم الذي فاز فيه في الانتخابات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016 فاز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية ليتولى المنصب في شهر يناير/كانون الثاني في عام 2017.

وتابع: "الأسواق واصلت الصعود حتى اليوم الذي توليت فيه المنصب فعلياً بسبب الحماس حيال حقيقة أنني سأصبح رئيساً".

207a5ef432.jpg

وأضاف ترامب الذي يشارك حالياً في قمة مجموعة العشرين باليابان، أن الزيادة الكبيرة في سوق الأسهم يجب أن تضاف إلى رصيده.

لكنه أشار إلى أن سوق الأسهم الأمريكية كان سيشهد انهياراً حاداً حال فوز "هيلاري كيلينتون في السباق الانتخابي لعام 2016.

ولا يتوقف ترامب عن الإشادة بأداء سوق "وول ستريت" مرجعاً الفضل لنفسه في هذا الأداء الصاعد، حيث توجه بالشكر لنفسه قبل أيام قليلة على المكاسب القياسية التي تستعد لها سوق الأسهم خلال يونيو/حريزان.

وفي تغريدة أخرى، قال ترامب أنه يتواجد حالياً في اليابان في قمة مجموعة الدول العشرين.

134605bc69.jpg

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب يصنع التاريخ.. أول رئيس أمريكي يدخل كوريا الشمالية

ترامب يصنع التاريخ.. أول رئيس أمريكي يدخل كوريا الشمالية

الأخبار - ترامب يعبر الحدود بين الكوريتين ليكون أول رئيس أمريكي يدخل إلى الأراضي الكورية الشمالية

الأخبار - ترامب يعبر الحدود بين الكوريتين ليكون أول رئيس أمريكي يدخل إلى الأراضي الكورية الشمالية

8 الصبح - أزمة هواوي تنفرج بعد اجتماع الـ80 دقيقة بين ترامب وشي

8 الصبح - أزمة هواوي تنفرج بعد اجتماع الـ80 دقيقة بين ترامب وشي

عاجل .. ترامب: اتفقت مع الصين على رفع الحظر عن هواتف هواوي

عاجل .. ترامب: اتفقت مع الصين على رفع الحظر عن هواتف هواوي