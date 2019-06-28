واشنطن: سنعاقب أي دولة تستورد النفط من إيران

مباشر: أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران أن واشنطن ستعاقب أي دولة تستورد النفط من طهران، مؤكداً أنه لا يوجد أي استثناءات في هذه الشأن.

وقال براين هوك في تصريحات اليوم الجمعة في لندن: "سنطبق عقوبات على واردات النفط الإيراني"، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستلقي نظرة على التقارير المتعلقة بالنفط الإيراني المتجه إلى الصين، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وشدد هوك: "في الوقت الحالي لا يوجد أي استثناءات، سوف نعاقب على أي مشتريات غير مشروعة من النفط الخام الإيراني".

وفي مطلع الشهر الماضي أوقفت الولايات المتحدة الاستثناءات التي كانت تسمح لثماني دول بشراء النفط من إيران دون التعرض لعقوبات اقتصادية.

وتابع هوك: "لدى إيران تاريخ في استخدام شركات الواجهة للتهرب من العقوبات وإثراء النظام وتمويل مغامراتها في الخارج، إيران تنتهك بشكل روتيني القانون البحري لإخفاء صادراتها النفطية".

وفي الشهر الجاري اتهمت الولايات المتحدة إيران بتفجير ناقلتان للنفط في خليج عمان، قبل أن تفرض عقوبات اقتصادية شملت المرشد العام لإيران.