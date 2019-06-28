الإنفاق الشخصي بالولايات المتحدة يواصل الصعود للشهر الثالث

مباشر: ارتفع الدخل الشخصي في الولايات المتحدة بوتيرة تتجاوز توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، مع عزز إنفاق الأمريكيين للشهر الثالث على التوالي.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، اليوم الجمعة، أن الدخل الشخصي بالولايات المتحدة نما بنسبة 0.5 بالمائة خلال شهر مايو/آيار الماضي وهي نفس وتيرة الزيادة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الدخل الشخصي بأكبر اقتصاد حول العالم سيرتفع بنحو 0.3 بالمائة في الشهر الماضي

وبالنسبة للإنفاق الشخصي، فنما بنسبة 0.4 بالمائة خلال الشهر الماضي مقابل زيادة 0.6 بالمائة في أبريل/نيسان السابق له.

وبحسب تقديرات المحللين، فكان من المتوقع أن يشهد الإنفاق الشخصي الأمريكي زيادة 0.5 بالمائة في الشهر المنقضي.

أما معدل الإدخار في الولايات المتحدة، فظل ثابتاً عند مستوى 6.1 بالمائة خلال شهر مايو/آيار الماضي.

ووفقاً للبيانات، فإن مؤشر أسعار إنفاق المستهلكين وهو المؤشر المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس معدلات التضخم، ارتفع بنسبة 1.5 بالمائة في مايو/آيار الماضي على أساس سنوي مقابل زيادة 1.6 بالمائة في الشهر السابق له.

أما مؤشر أسعار إنفاق المستهلكين الأساسي والذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، فارتفع بنحو 1.6 بالمائة في الشهر الماضي على أساس سنوي وهي نفس وتيرة الزيادة المسجلة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 12:41 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار مقابل اليورو بنسبة 0.1 بالمائة لترتفع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1381 دولار.