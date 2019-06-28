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إسرائيل: السيطرة الأمنية غرب نهر الأردن ستكون لنا دائما

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إسرائيل: السيطرة الأمنية غرب نهر الأردن ستكون لنا دائما إسرائيل: السيطرة الأمنية غرب نهر الأردن ستكون لنا دائما

وأشار نتنياهو إلى أنه "لن نفرط بأمننا، ولن نسلّم السيطرة في تلك المنطقة إلى جهة أجنبية". وذلك في وقت يطمح الفلسطينيون ليكون غور الأردن جزءا من دولتهم العتيدة؛ بحسب الموقع الإلكتروني "I24 NEWS".

وقال نتنياهو خلال مراسم تخرج فوج جديد من طياري سلاح الجو الإسرائيلي، أقيمت في قاعدة "حتسيريم" الجوية:

هنالك من يدعي بأن عدم تسليمنا غور الأردن، معناه عدم التوصل إلى السلام، ولكني أقول، إذا سلّمنا غور الأردن، فسيشكل ذلك ضمانة لاندلاع الحرب. 

وتطرق نتنياهو إلى اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ، بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، واعترافه بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، وإعادة فرض العقوبات على إيران، معتبرا إياها "عقوبات حازمة وشديدة"، ومتهما إيران بـ "الإعلان عن تصميمها على إبادتنا". 

وخلص نتنياهو إلى أنه "لا حد لتقديرنا وامتناننا. ومع ذلك، نتذكر دائمًا أنه يتعين علينا أن نكون مستعدين للدفاع عن أنفسنا بقوانا الذاتية من أي تهديد كان، فهذا يشكل مبدأ أساسيًا يضمن مستقبلنا".

SputnikNews

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