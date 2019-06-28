أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: الإخوان الإرهابية صناعة صهيونية.. وعيشونا فى عام الحزن -
عماد الدين حسين: الجماعات الإسلامية أول من كشف تنظيم الإخوان بالحديث عن أخونة الوظائف الحكومية -
العسكري السوداني: مستعدون للتفاوض الفوري مع المعارضة -
الصفدي يؤكد لجيفري أن بلاده تشجع العودة الطوعية للاجئين السوريين -
محسن عادل: اختفاء السلع وتهريب البضائع كان من أسباب خروج الملايين ضد الإخوان في 30 يونيو -
#حديث_المساء | عماد الدين حسين: علاقات مصر الخارجية ازدهرت عقب ثورة 30 يونيو -
السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة مجموعة العشرين باليابان -
محسن عادل: المساندة الشعبية للقيادة السياسية بعد 30 يونيو دعمت برامج الإصلاح الاقتصادي -
#حديث_المساء | محسن عادل: جماعة الإخوان اعتمدت على آليات خاطئة أصابت الاقتصاد المصري بضرر شديد -
عماد الدين حسين: 30 يونيو أنهت حلم تنظيم الإخوان للسيطرة على المنطقة العربية بدعم غربي واضح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

لوقف البالونات الحارقة... مسؤول إسرائيلي يؤكد الاتفاق مع "حماس"

Google+ Print

وقال المسؤول إنه "ردا على طلب من الأمم المتحدة ومصر، سوف تعيد إسرائيل منطقة صيد الأسماك [إلى 15 ميلا بحريا] وتوصيل الوقود، نظرا لتعهد حماس بوقف العنف ضد إسرائيل، وإن لم تلتزم حماس بهذا الالتزام، سوف تعيد إسرائيل فرض العقوبات"؛ بحسب الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل".

Twitter.com

ولا تعترف إسرائيل رسميا باتفاقيات وقف إطلاق النار مع حماس، ولا تعترف بإجراء حوار معها. ويأتي الاتفاق الذي تم بوساطة مصرية وأممية، صباح اليوم، بعد إطلاق موجة بالونات حارقة باتجاه إسرائيل خلال الأسبوع.

وشهد أمس الخميس، اندلاع 30 حريقا على الأقل، العدد الأكبر من الحرائق ناجم عن البالونات التي يتم إطلاقها من غزة، منذ بدأ الفلسطينيون بإطلاق البالونات الحارقة قبل نحو عام.

وكان مصدر أممي كشف لوكالة "سوا" ، اليوم الجمعة، أنه بعد وساطة مصرية وأممية، تم الاتفاق على إعادة الهدوء الى قطاع غزة، اعتباراً من الليلة الماضية.

وقال المصدر الأممي:

إنه تم الاتفاق على إعادة ضخ الوقود القطري لمحطة توليد الكهرباء، اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، كما تم الاتفاق على إعادة فتح البحر أمام عمل الصيادين لمسافة 15 ميلا بحريا.

ويشكل وقف شحنات الوقود إلى قطاع غزة تحولا في سياسة الإسرائيلية، التي فرضت على مدى الأسابيع الماضية قيودا مختلفة على منطقة الصيد في القطاع.

سبق وأن حذر مسؤول كبير في حركة حماس من أن السياسات الإسرائيلية إزاء غزة تهدد تفاهمات وقف إطلاق النار غير الرسمية بين الجانبين.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الرئيس السيسي يلتقى مع مسؤولين الحكومة ورؤساء كبرى الشركات فى اليابان

الرئيس السيسي يلتقى مع مسؤولين الحكومة ورؤساء كبرى الشركات فى اليابان

اليوم - رئيس الوزراء يتفقد مبني الحكومة بالعلمين الجديدة

اليوم - رئيس الوزراء يتفقد مبني الحكومة بالعلمين الجديدة

الحكومة أرسلت 4 مشاريع قوانين إلى النواب وبقي 6 بحوزتها

الحكومة أرسلت 4 مشاريع قوانين إلى النواب وبقي 6 بحوزتها

موريتانيا... متحدث الحكومة يعزو قطع الإنترنت لأسباب أمنية ويقدم استقالته

موريتانيا... متحدث الحكومة يعزو قطع الإنترنت لأسباب أمنية ويقدم استقالته