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قوات الوفاق تعلن رصد فرنسيين هاربين من غرفة عمليات حفتر

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وأضاف المشاي في تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار" أن "قوات الوفاق تواصل الاشتباك مع فلول قوات حفتر الفارة من غريان، منذ صباح أمس الخميس بمنطقة أم البقر، على بعد 10 كيلومترات عن الشقيقة على الطريق إلى الجنوب".

© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI

وتابع: "قطعت قوة من مكافحة الإرهاب مكونة من شباب المشاشية والشقيقة ومزدة، ليل الأربعاء الطريق على رتل يتبع مسلحي حفتر باتجاه العربان والأصابعة".

وكانت قوات حكومة الوفاق الوطني قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، أنها بسطت نفوذها على مدينة غريان، التي يسيطر عليها الجيش منذ بداية عمليته العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس قبل أكثر من شهرين ونصف، وذلك بعد معارك دامية أسفرت عن مقتل وجرح عشرات العناصر من الجانبين.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامةللجيش الليبي، في بيان، إن جميع القوات أصبحت جاهزة لتتحرك من جديد نحو غريان، بعد ترتيب صفوفها، تزامنا مع توجه تعزيزات عسكرية جديدة تابعة لقوات الصاعقة إلى المدينة لمساندة قوات الجيش، تمهيداً لاستعادتها.

وتمثل مدينة غريان الواقعة على بعد 100 كلم جنوبي غرب طرابلس، مركز عمليات مهما جدا للجيش الليبي الذي اتخذها منذ سيطرته عليها مطلع شهر أبريل/ نيسان الماضي، مقرا لقيادة عملياته العسكرية بالمنطقة الغربية، تقدم الدعم العسكري لقواته في محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس، كما تضم مهبطا للطائرات العمودية يستخدمه الجيش في توفير غطاء جوي لتقدم قواته نحو العاصمة طرابلس.

وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر أعلن في الرابع من أبريل الماضي إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ "الإرهابية" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن ما أسماها "حالة النفير" لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ "الانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015".

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