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الصحاف يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل ما دار بين بغداد والمنامة بعد الاعتداء على سفارة البحرين

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وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن العلاقات بين العراق ومملكة البحرين علاقات وثيقة ومستقرة، وأن العراق يعمل على إدامة جهود التنسيق الثنائي بين بغداد والمنامة.

وتابع أن الحادث الذي وقع، يوم الخميس، بالهجوم على سفارة المملكة، لا يمثل وجهة نظر العراقية ولا الخارجية العراقية، خاصة أن رئيس الوزراء العراقي، أدان ما حدثن وأكد على أن العراق ملتزم بحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية العاملة.

وأوضح أن الخارجية العراقية أوفدت وفدا رفيع المستوى زار مقر السفارة لدى بغداد للوقوف على سلامة الكادر الدبلوماسي العامل بالسفارة، وتبادل المشورة والحوار مع سفير المملكة.

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

© AP Photo / Evan Vucci

وأشار إلى أن وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره البحريني، وأن الجانبين أكدا على ضرورة استدامة العلاقات الثنائية بين البلدين، وإيجاد السبل الكفيلة بوعي المخاطر والتحديات بين الأشقاء.

وحسب الصحاف، تواصلت الخارجية العراقية مع وزارة الشؤون الخارجية البحرينية بشكل مباشر، وجرى التنسيق بشكل كبير بين الجانبين للتأكيد على الاتفاقيات الدولية، التي تنص على حماية البعثات والسفارات العاملة، كما أكدت وزارة الخارجية العراقية بأن توقع أشد العقوبات بحق من قاموا بالهجوم على السفارة.

وفيما يتعلق بزيارة أعضاء مجلس الأمن الدولي لبغداد غدا السبت 29 يونيو/حزيران، أوضح أن الزيارة تأتي في إطار دعوة من الحكومة العراقية. 

وأوضح الصحاف، أن الزيارة تستمر ليوم واحد، وتأتي في إطار نهج رثين ومتوازن تنتهجه الدبلوماسية العراقية لاستعادة مكانة العراق ضمن المشهد الدولي.

وتابع أن العراق ما بعد داعش يشهد تقدما ملحوظا ويسجل فارقا نوعيا في علاقته الخارجية ليؤكد مضمون البرنامج الحكومي 2018-2022، وأن زيارة أعضاء مجلس الأمن إلى لبغداد يؤكد أنها مدينة السلام، وأن العراق أصبح منصة متقدمة لتفاعل المصالح المشتركة مع الأطراف الأساسية والفاعلة على مستوى المنطقة والعالم.

وشدد على أن العراق في ظل الظرف الحالي في منطقة الشرق الأوسط يلتزم الحياد الإيجابي وينتهج رؤية متوازنة في كل المسارات الراهنة.

المنطقة الخضراء في بغداد

© AP Photo / Hadi Mizban

وأكد أن الزيارة لا  تتصل بأي واقعة أو حادثة خارج الحدود العراقية، وإنما تتعلق بتعزيز دور ومكانة العراق في الراهن، والتأكيد على انفتاح الدبلوماسية العراقية وقدرتها على تحقيق معدلات جذب دولي واسع ضمن الهيئات ضمن إطار الأمم المتحدة.

وكانت مملكة البحرين استدعت سفيرها في بغداد للتشاور بعد الاعتداء على سفارتها، من قبل محتجين على ورشة المنامة، داعية الحكومة العراقية إلى حماية موظفيها.

وقالت الخارجية البحرينية، مساء أمس الخميس، إنها استدعت سفيرها في بغداد للتشاور إثر اقتحام مبنى السفارة.

وبحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، أفادت في بيان بأن مملكة البحرين تستنكر "الاعتداء" المرفوض الذي استهدف مبنى السفارة في العراق من قبل متظاهرين وأدى إلى أعمال تخريبية.

SputnikNews

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