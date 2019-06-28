رئيس منظمة التعاون الاقتصادي يحذر من نفاذ ذخيرة البنوك المركزية

مباشر: يرى رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه بعد مرور حوالي عقد من الزمن على الأزمة المالية العالمية فإن البنوك المركزية قد لا تملك الكثير من الأدوات لتعزيز الاقتصاد.

وقال السكرتير العام "أنجيل جويرا" في تصريحات مع محطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية على هامش قمة العشرين، اليوم الجمعة، إن العالم كان سيكون أسوأ مما هو عليه الآن بدون عمل البنوك المركزية على تحفيز النشاط الاقتصادي في العقد الماضي.

وتأتي تعليقات جويرا بالتزامن مع إشارة رؤساء البنوك المركزية الكبرى مثل الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي استعدادهم لخفض معدلات الفائدة في تحول نحو النهج الحذر.

وتابع: لكن مع ذلك فإن ذخيرة البنوك المركزية قد نفذت.

وأضاف رئيس المنظمة أن معدلات الفائدة عند مستوى صفر عملياً في كل مكان أو قريبة من ذلك، والآن نحن نعلم أن الفائدة ستظل منخفضة لفترة أطول.

وأشار إلى أن هذا هو ما تستطيع البنوك المركزية فعله، موضحاً أن الوقت قد حان لأن تلعب السياسيات المالية دوراً أكبر في تعزيز النشاط الاقتصادي.

وتابع: وهذا يعني أن الدول التي يمكنها تحمل إنفاق المزيد دون أن تعرض مواردها المالية للخطر يجب أن تفعل ذلك.

وأكد جويرا أن بعض الدول بطبيعة الحال تراعي مستويات ديونها لكن البعض الآخر لديه القدرة لإنفاق المزيد بطريقة محكومة وبالتالي لأن السياسة المالية المنسقة ستكون المرحلة التالية.