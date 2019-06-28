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نتنياهو يهدد بمواصلة ضرب أهداف إيرانية جديدة بسوريا

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نتنياهو يهدد بمواصلة ضرب أهداف إيرانية جديدة بسوريا نتنياهو يهدد بمواصلة ضرب أهداف إيرانية جديدة بسوريا

جي بي سي نيوز :- هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بمواصلة ضرب أهداف إيرانية في سوريا، في تصعيد عسكري إسرائيلي مستمر ضد إيران.

وقال إن إسرائيل هاجمت مئات المرات، أهدافا في سوريا، لمنع إيران من التموضع عسكريا في سوريا، وستواصل هذه الهجمات، وفق قوله.

وقال، في افتتاحه القمة الأمنية الإسرائيلية الأمريكية الروسية:" كما تعلمون، فإن إسرائيل تحركت مئات المرات لمنع إيران من التموضع عسكريا في سوريا في الوقت الذي دعت فيه علنا وصراحة لتدميرنا".

وأضاف:" تحركنا مئات المرات لمنع إيران من تزويد حزب الله بالأسلحة، أو إنشاء جبهة ثانية في الشمال ضدنا من مرتفعات الجولان".

وتابع نتنياهو:" ستواصل إسرائيل منع إيران من استخدام أراضي جيراننا كمنصة لمهاجمتنا، وسترد إسرائيل بقوة على أي هجمات من هذا القبيل".

وتنعقد القمة الثلاثية بمشاركة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شابات وأمين عام مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي بيتروشيف.

وقال نتنياهو:" أعتقد أن هناك أسسا واسعة للتعاون بين ثلاثتنا، أكثر مما يعتقد الكثيرون، هذه القمة تمثل فرصة حقيقية للمساعدة في تحقيق الاستقرار في منطقتنا وخاصة في سوريا".

وأضاف: "علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى مراتب عليا تحت قيادة الرئيس ، وبالمثل، فإن إسرائيل ممتنة أن صداقتنا مع أصبحت أقوى من أي وقت مضى في السنوات الأخيرة ".

نتنياهو يشكر بوتين

وفي هذا الصدد، شكر نتنياهو الروسية والرئيس بوتين، على آلية العمل المشتركة الخاصة "بمنع الاشتباك في سوريا، والتي تساعد على التأكد أنه بينما نحن ندافع عن أنفسنا فإننا لا نضع القوات الروسية في خطر",وفق الاناضول .

وأضاف:" ثلاثتنا نريد سوريا آمنة ومستقرة، هذا هدف مشترك وهدفنا هو عدم بقاء القوات الأجنبية التي وصلت إلى سوريا بعد 2011 ".

جي بي سي نيوز

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