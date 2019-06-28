أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: خلط الدين بالسياسة أدى إلى كوارث على يد علماء السوء -
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الشيخ خالد الجندي في ذكرى ثورة 30 يونيو: أعادتنا إلى ديننا ووطننا -
#حديث_المساء | ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من جماعة كانت تسعى لتحقيق مجدها الشخصي -
#حديث_المساء | ياسمين عز: كل التحية والتقدير لكل مصري يحلم بمستقبل أفضل لبلده -
"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018 -
سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال -
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الصبح - آخر أخبار ( الفن - الرياضة - السياسة ) حلقة الأحد 30- 6 - 2019 -
#حديث_المساء | المنتخب يبدأ تدريبات بدنية استعدادً لمواجهة أوغندا في التاسعة من مساء اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. الموجز

هل حددت "التموين" موعدًا لتطبيق منظومة الخبز الجديدة؟.. مسؤول يرد

Google+ Print
هل حددت "التموين" موعدًا لتطبيق منظومة الخبز الجديدة؟.. مسؤول يرد هل حددت "التموين" موعدًا لتطبيق منظومة الخبز الجديدة؟.. مسؤول يرد

مصراوي 

قال أحمد كمال، معاون أول وزير ، إن الدكتور علي المصيلحي لم يصدر أي توجيه أو قرار رسمي فيما يخص بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة حتى الآن، والتي تعتمد على تحويل الدعم العيني إلى نقدي مشروط.

كان وزير التموين قال بمجلس النواب، مارس الماضي، إن منظومة الخبز الجديدة تقوم على فكرة الدعم النقدي المشروط، مثلما يتم مع السلع المدعمة، لافتًا إلى أن "بطاقات التموين بدلا من أن يسجَّل عليها عدد الأرغفة سيكون الكارت مشحونًا بفلوس، بقيمة عدد الأرغفة المستحقة لكل مواطن".

وأوضح الوزير أن المنظومة الجديدة تضمن عدم إهدار المال...

الموجز

مواضيع متعلقة
هل حددت "التموين" موعدًا لتطبيق منظومة الخبز الجديدة؟.. مسؤول يرد

هل حددت "التموين" موعدًا لتطبيق منظومة الخبز الجديدة؟.. مسؤول يرد

ما هي خدمة "ضامن" التي أطلقتها وزارة التموين؟‎

ما هي خدمة "ضامن" التي أطلقتها وزارة التموين؟‎

الأخبار - التموين تغلق باب أستلام القمح من المزارعين منتصف يونيو

الأخبار - التموين تغلق باب أستلام القمح من المزارعين منتصف يونيو