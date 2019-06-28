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غدًا.. قطع مياه الشرب عن الحوامدية لمدة 24 ساعة

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غدًا.. قطع مياه الشرب عن الحوامدية لمدة 24 ساعة غدًا.. قطع مياه الشرب عن الحوامدية لمدة 24 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف بالجيزة، عن تنفيذ أعمال الربط الخاصة بتوصيل خط الطرد الرئيسي لمحطة مياه الحوامدية المرشحة الجديدة قطر 800 مم من الجهة الغربية على الخط قطر 800 مم بالشبكة الرئيسية الجديدة المغذية لمناطق غرب السكة الحديد بالحوامدية.

وأكد أن ذلك يضطرها لقطع مياه الشرب لمدة 24 ساعة اعتبارًا من الساعة 7 من صباح غد السبت، وتنتهي في السابعة من صباح بعد غد الأحد.

وأضافت أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي منطقة غرب السكة الحديد بالحوامدية وتشمل: عرب الساحة، سعد زغلول، سمير صادق، جسر المنوات ومتفرعاتها، أسامة بن زيد، جامع زكريا، بين...

الموجز

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