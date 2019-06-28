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سندات الخردة للشركات العالمية تتلقى أكبر تدفقات نقدية منذ فبراير

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سندات الخردة للشركات العالمية تتلقى أكبر تدفقات نقدية منذ فبراير سندات الخردة للشركات العالمية تتلقى أكبر تدفقات نقدية منذ فبراير

مباشر: تلقت صناديق الاستثمار في سندات الشركات ذات الدرجة غير الاستثمارية (الخردة) أكبر تدفقات نقدية منذ فبراير/شباط في الأسبوع الجاري، مع النبرة الحذرة وتوقعات تيسير السياسة النقدية عالمياً.

وأظهرت البيانات الصادرة عن شركة "ليبر" التابعة لمؤسسة "ريفينتف" أمس الخميس أن المستثمرين ضخوا 3.1 مليار دولار في صناديق سندات الخردة على مدار الأسبوع المنتهي في 26 يونيو/حزيران الجاري، وهي أعلى تدفقات منذ فبراير/ شباط، بحسب وكالة بلومبرج.

وفي الأسبوع الماضي كان المستثمرون ضخوا مبلغ 602 مليون دولارفقط في صناديق الاستثمار في الشركات ذات التصنيف الائتماني غير الاستثماري.

ومنذ بداية العام الجاري ضخ المستثمرون صافي تدفقات داخلة 12 مليار دولار في صناديق سندات الخردة، مقارنة بتدفقات خارجة بقيمة 18 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي قد أظهرا اتجاهاً لتيسير السياسة النقدية مع احتمالات خفض معدل الفائدة من جانب الأول والعودة لبرنامج شراء الأصول في الثاني، لتحفيز الاقتصاد المتباطأ ودعم التضخم الضعيف.

مباشر (اقتصاد)

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