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ملك البحرين يثمن إجراءات الحكومة العراقية عقب اقتحام السفارة

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بغداد- سبوتنيك. وقالت الرئاسة العراقية، في بيان: "تلقى سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، مكالمة هاتفية من العاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة".

© AFP 2019 / AHMAD AL-RUBAYE

وأضاف البيان: "وأعرب جلالة الملك عن تقديره لإجراءات العراقية في أعقاب الاعتداء على سفارة مملكة البحرين، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تعزيزها لخدمة الشعبين الشقيقين".

وبحسب البيان، أكد صالح، خلال المكالمة، "استهجان الحكومة والشعب العراقي للاعتداء المشين على السفارة البحرينية.

كما شدد على التزام الدولة العراقية بحماية المنشآت الدبلوماسية، ومشيرا إلى أن هذه التصرفات لا تمت إلى المصلحة العراقية وأن الحكومة أقدمت على إجراءات لمحاسبة المتورطين والمقصرين".

وكانت مملكة البحرين استدعت سفيرها في بغداد للتشاور بعد الاعتداء على سفارتها، من قبل محتجين على ورشة المنامة، داعية الحكومة العراقية إلى حماية موظفيها.

وقالت الخارجية البحرينية، مساء أمس الخميس، إنها استدعت سفيرها في بغداد للتشاور إثر اقتحام مبنى السفارة.

وبحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، أفادت في بيان بأن مملكة البحرين تستنكر "الاعتداء" المرفوض الذي استهدف مبنى السفارة في العراق من قبل متظاهرين وأدى إلى أعمال تخريبية.

وأضافت أنها قررت استدعاء السفير صلاح علي المالكي للتشاور.

واختتمت بيانها بالقول إنها تحمل الحكومة العراقية المسؤولية التامة لحماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961.

وأشارت قناة العربية إلى أن متظاهرين اقتحموا السفارة البحرينية في العاصمة العراقية.

كما أوضحت القناة أن عدد من المتظاهرين كانوا مسلحين عند اقتحامهم للسفارة، فيما تدخلت قوات الأمن لتفريق المتظاهرين من محيط السفارة البحرينية.

كما قالت القناة إن السفير البحريني أجرى اتصالات مع المسؤولين العراقيين، من أجل تأمين مقر السفارة.

SputnikNews

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