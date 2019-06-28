متحدثة الرئاسة التونسية: صحة السبسي في تحسن ملحوظ

وذكرت المتحدثة أن الرئيس السبسي أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع للاطمئنان على الوضع في البلاد، بحسب وكالة "رويترز".

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وكان السبسي (92 عاما) نقل، أمس الخميس، إلى المستشفى العسكري بعد إصابته بوعكة صحية وصفتها الرئاسة بأنها حادة.

ووقعت تفجيرات، أمس الخميس، بالعاصمة التونسية استهدفت نقاط أمنية ومنشآت في وسط المدينة، بحسب ما أفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية.

وقالت وزارة الداخلية التونسية إن رجل أمن لقي مصرعه، إثر الانفجارات، التي هزت العاصمة تونس، بينما أصيب آخر.

وذكر بيان سابق للوزارة أن انفجارا، وقع إلى جوار السفارة الفرنسية في العاصمة، بينما رصد شهود عيان توافد تعزيزات أمنية كبيرة قرب مقر السفارة بعد التفجير، الذي استهدف سيارة شرطة.

وأفاد التلفزيون الرسمي بإصابة اثنين من أفراد الأمن في انفجار بوسط تونس العاصمة.

ودعا رئيس رئيس مجلس النواب التونسي، محمد الناصر، أمس، رؤساء الكتل لاجتماع طارئ وعاجل بمقر البرلمان.

وبحسب وكالة الأنباء التونسية، فإن الاجتماع للتشاور بخصوص الأوضاع العامة بالبلاد إثر سلسلة عمليات إرهابية، فضلا عن تدهور الحالة الصحية لرئيس الجمهوربة.

ونقلت "الإخبارية" التونسية عن نائب بكتلة "الائتلاف الوطني" فضل عدم الكشف عن اسمه، قوله إن أغلب نواب الشعب توجهوا على عجل إلى مقر البرلمان بباردو.