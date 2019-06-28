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معدل إدخار الأسر البريطانية يتراجع قرب أدنى مستوى بالتاريخ

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معدل إدخار الأسر البريطانية يتراجع قرب أدنى مستوى بالتاريخ معدل إدخار الأسر البريطانية يتراجع قرب أدنى مستوى بالتاريخ

مباشر: تراجع معدل إدخار الأسر في المملكة المتحدة إلى رابع أدنى مستوى في التاريخ خلال الربع الأول من العام الحالي، في إشارة إلى أن البريطانيين ينفقون أكثر من الدخل الذي يحققونه.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني بالمملكة المتحدة، اليوم الجمعة، أن معدل إدخار الأسر البريطانية تراجع إلى 4.1 بالمائة خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام مقابل 4.5 بالمائة المسجلة في الربع السابق له.

ويعتبر معدل الإدخار، وهو الفارق بين الدخل المتاح والإنفاق، بذلك عند رابع أدنى مستوى منذ بدء رصد السجلات في عام 1963 كما أنه واحد من بين الأدنى في دول الاتحاد الأوروبي.

وخلال الخمسة سنوات حتى عام 2015، فإن معدل إدخار الأسر كان يبلغ في المتوسط 9 بالمائة لكنه تراجع في عامي 2017 و2018 إلى أدنى مستويين على الإطلاق.

وبالنسبة معدل اقتراض الأسر البريطانية خلال الربع المنتهي في مارس/آذار الماضي فارتفع إلى 1.3 بالمائة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي مقابل 0.8 بالمائة المسجلة في الربع السابق له.

وتمثل هذه الأشهر الثلاثة زيادة للربع العاشر على التوالي منذ نهاية عام 2016، ما يجعلها أطول موجة نمو في اقتراض الأسر منذ بدء رصد السجلات في عام 1987.

وبحلول الساعة 10:52 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.07 بالمائة ليصل إلى 1.2683 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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