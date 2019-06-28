نمو اقتصاد فيتنام 6.7% في الربع الثاني

مباشر: سجل اقتصاد فيتنام نمواً 6.7 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري متجاوزاً توقعات المحللين، بدعم زيادة الصادرات.

وكشفت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية لدى الدولة الآسيوية، اليوم الجمعة، أن الناتج الإجمالي المحلي ارتفع بنسبة 6.7 بالمائة في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران، وهو مستوى أقل من المسجل في الربع الأول من العام عند 6.8 بالمائة.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن اقتصاد فيتنام سيسجل نمواً 6.6 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الجاري.

وارتفعت الصناعات التجهيزية والتحويلية بنحو 9.1 بالمائة في الربع الثاني من 2019، في حين أن الخدمات زادت بنسبة 6.9 بالمائة.

أما على مدار النصف الأول من العام الجاري سجل اقتصاد فيتنام نمواً بنسبة 6.76 بالمائة.

وأشارت البيانات إلى أن الصادرات زادت بنحو 7.3 بالمائة في أول 6 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي، في حين أن الواردات فقفزت بنسبة 10.5 بالمائة.

أما تدفقات الاستثمار المباشر داخل فيتنام فزادت بنحو 8 بالمائة في أول 6 أشهر بالعام عند 9.1 مليار دولار.

وتعد فيتنام هي أكبر الفائزين من الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة حيث أن المصنعين قاموا بتحويل بعض من خطوطهم التشغيلية إليها هرباً من التعريفات الجمركية.