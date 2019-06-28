أسعار الواردات الألمانية تسجل أول انخفاض في 14 شهراً

مباشر: تراجعت أسعار الواردات في ألمانيا للمرة الأولى في 14 شهراً خلال مايو/آيار الماضي على أساس سنوي.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية الألمانية، اليوم الجمعة، أن أسعار الواردات تراجعت بنسبة 0.2 بالمائة خلال شهر مايو/آيار الماضي على أساس سنوي مقابل زيادة 1.4 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

ويعتبر هذا الهبوط الأول في أسعار الواردات بألمانيا منذ مارس/آذار 2018 عندما تراجعت الأسعار بنسبة 0.3 بالمائة.

أما على أساس شهري، فإن أسعار الواردات في أكبر اقتصاد أوروبي تراجعت بنحو 0.1 بالمائة في الشهر الماضي مقابل زيادة 0.3 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أسعار الواردات الألمانية سوف تتراجع بنسبة 0.1 بالمائة في الشهر المنقضي.

ويعتبر التراجع الشهري في أسعار الواردات كذلك الأول في نحو 4 أشهر.

أما مؤشر أسعار الواردات والذي يستبعد المنتجات النفطية، فتراجع بنسبة 0.3 بالمائة في الشهر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 كما هبط بنحو 0.2 بالمائة مقابل أبريل/نيسان السابق له.

وبالنسبة لأسعار الصادرات الألمانية، فتراجعت بنحو 0.1 بالمائة خلال مايو/آيار الماضي على أساس شهري مقابل زيادة 0.2 بالمائة في أبريل/نيسان لكن وتيرة النمو تباطأت على أساس سنوي إلى 0.7 بالمائة بعد ارتفاع 1.3 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 10:25 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة ليصل إلى 1.1385 دولار.