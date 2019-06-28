أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: الإخوان الإرهابية صناعة صهيونية.. وعيشونا فى عام الحزن -
عماد الدين حسين: الجماعات الإسلامية أول من كشف تنظيم الإخوان بالحديث عن أخونة الوظائف الحكومية -
العسكري السوداني: مستعدون للتفاوض الفوري مع المعارضة -
الصفدي يؤكد لجيفري أن بلاده تشجع العودة الطوعية للاجئين السوريين -
محسن عادل: اختفاء السلع وتهريب البضائع كان من أسباب خروج الملايين ضد الإخوان في 30 يونيو -
#حديث_المساء | عماد الدين حسين: علاقات مصر الخارجية ازدهرت عقب ثورة 30 يونيو -
السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة مجموعة العشرين باليابان -
محسن عادل: المساندة الشعبية للقيادة السياسية بعد 30 يونيو دعمت برامج الإصلاح الاقتصادي -
#حديث_المساء | محسن عادل: جماعة الإخوان اعتمدت على آليات خاطئة أصابت الاقتصاد المصري بضرر شديد -
عماد الدين حسين: 30 يونيو أنهت حلم تنظيم الإخوان للسيطرة على المنطقة العربية بدعم غربي واضح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

أسعار الواردات الألمانية تسجل أول انخفاض في 14 شهراً

Google+ Print
أسعار الواردات الألمانية تسجل أول انخفاض في 14 شهراً أسعار الواردات الألمانية تسجل أول انخفاض في 14 شهراً

مباشر: تراجعت الواردات في ألمانيا للمرة الأولى في 14 شهراً خلال مايو/آيار الماضي على أساس سنوي.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية الألمانية، اليوم الجمعة، أن أسعار الواردات تراجعت بنسبة 0.2 بالمائة خلال شهر مايو/آيار الماضي على أساس سنوي مقابل زيادة 1.4 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

ويعتبر هذا الهبوط الأول في أسعار الواردات بألمانيا منذ مارس/آذار 2018 عندما تراجعت الأسعار بنسبة 0.3 بالمائة.

أما على أساس شهري، فإن أسعار الواردات في أكبر أوروبي تراجعت بنحو 0.1 بالمائة في الشهر الماضي مقابل زيادة 0.3 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أسعار الواردات الألمانية سوف تتراجع بنسبة 0.1 بالمائة في الشهر المنقضي.

ويعتبر التراجع الشهري في أسعار الواردات كذلك الأول في نحو 4 أشهر.

أما مؤشر أسعار الواردات والذي يستبعد المنتجات النفطية، فتراجع بنسبة 0.3 بالمائة في الشهر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 كما هبط بنحو 0.2 بالمائة مقابل أبريل/نيسان السابق له.

وبالنسبة لأسعار الصادرات الألمانية، فتراجعت بنحو 0.1 بالمائة خلال مايو/آيار الماضي على أساس شهري مقابل زيادة 0.2 بالمائة في أبريل/نيسان لكن وتيرة النمو تباطأت على أساس سنوي إلى 0.7 بالمائة بعد ارتفاع 1.3 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 10:25 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة ليصل إلى 1.1385 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محسن عادل: المساندة الشعبية للقيادة السياسية بعد 30 يونيو دعمت برامج الإصلاح الاقتصادي

محسن عادل: المساندة الشعبية للقيادة السياسية بعد 30 يونيو دعمت برامج الإصلاح الاقتصادي

#حديث_المساء | محسن عادل: جماعة الإخوان اعتمدت على آليات خاطئة أصابت الاقتصاد المصري بضرر شديد

#حديث_المساء | محسن عادل: جماعة الإخوان اعتمدت على آليات خاطئة أصابت الاقتصاد المصري بضرر شديد

الأخبار - في الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو .. تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بشهادة المؤسسات العالمية

الأخبار - في الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو .. تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بشهادة المؤسسات العالمية

الاقتصاد السعودي ينمو 1.66% بالربع الأول

الاقتصاد السعودي ينمو 1.66% بالربع الأول