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تباطؤ التضخم في اليابان خلال يونيو

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تباطؤ التضخم في اليابان خلال يونيو تباطؤ التضخم في اليابان خلال يونيو

مباشر: تراجع معدل التضخم في اليابان خلال الشهر الجاري بأكثر من توقعات المحللين، فيما استقر معدل البطالة.

وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد في اليابان اليوم الجمعة أن مؤشر المستهلكين الأساسي ارتفع بنسبة 0.9 بالمائة في يونيو/حزيران الجاري ، مقابل زيادة بنحو 1.1 بالمائة في مايو/آيار الماضي.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن معدل التضخم لدى ثالث أكبر في العالم سيسجل 1 بالمائة.

وأشارت البيانات إلى أن مؤشر النقل والاتصالات تراجع بنحو 1.4 بالمائة في الشهر الجاري، فيما زاد مؤشر أسعار فواتير المياه والوقود بنسبة 3.6 بالمائة.

وفي سياق منفصل أوضحت البيانات أن معدل البطالة في اليابان استقر في يونيو/حزيران الجاري عند مستويات مايو/آيار السابق له مُسجلاً 2.4 بالمائة.

وبحلول الساعة 10:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة عند 107.66 ين.

مباشر (اقتصاد)

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