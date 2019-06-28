ترامب لـ"بوتين": لا تتدخل في الانتخابات الأمريكية

مباشر: طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعدم التدخل في الانتخابات الأمريكية، في إطار المخاوف من تكرار تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وقال ترامب في تعليقات مع المراسلين على هامش قمة العشرين، اليوم الأربعاء، إن هناك العديد من الأشياء التي سيتم مناقشتها مع الجانب الروسي بما في ذلك التجارة وعملية نزع السلاح.

وأضاف أن لديه علاقة قوية للغاية مع الرئيس بوتين.

ورداً على سؤال مراسل عما إذا كان سيقوم ترامب بإثارة قضية التدخل الروسي خلال اجتماعه الثنائي مع بوتين، قال: "نعم، بالطبع سأفعل ذلك".

وكان ترامب وبوتين يتوجهان إلى عقد اجتماع ثنائي على هامش قمة مجموعة الدول العشرين والتي انطلقت اليوم في مدينة أوساكا اليابانية.

وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت التحقيقات الأمريكية بقيادة المستشار الخاص روبرت مولر عدم تواطؤ ترامب في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة قبل أكثر من عامين.

ويعتبر هذا الاجتماع هو اللقاء الرسمي الأول بين رئيسي الولايات المتحدة وروسيا منذ القمة المثيرة للجدل في العاصمة الفنلدنية "هلسنكي" يوليو/تموز الماضي.

وتشهد العلاقات بين البلدين توترات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة على خلفية مزاعم التدخل الروسي في انتخابات 2016 فضلاَ عن خلافات سياسية أخرى تتعلق بالوضع في أوكرانيا وسوريا.

وأكد الرئيس الأمريكي أن أولويته في القمة ستكون الاتفاقيات التجارية لتعزيز اقتصاد الولايات المتحدة.