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الحوثي يشن هجوما حادا على دول الخليج ويصف ورشة البحرين بـ"الخيانة الكبرى"

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ونشر موقع "أنصار الله" كلمة الحوثي، اليوم الجمعة، قال فيها إن "ورشة البحرين خطوة فاشلة من خطوات الخيانة الكبرى وهي فاشلة بإذن الله لكنها أظهرت الحق جليا عندما اجتمع الخونة في البحرين وكوشنر الصهيوني اليهودي يرسم لهم معالم صفقة العار".

© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED

وأشار إلى أن "التبعية لأمريكا واسرائيل عند بعض الأنظمة العربية وصلت لدرجة تقديم مقدسات وأراضي الأمة هدية لهم".

وأوضح الحوثي أن "مصير الأنظمة العربية الخائنة للأمة الخسران والندامة، فأعداء الأمة لا يقدرون أتباعهم في الأمة، فترامب نفسه يصفهم بالبقرة الحلوب ويحتقرهم ويستهزء بهم".

وأضاف: "لا الأمريكي يقدر ولا الإسرائيلي يقدر للأنظمة العربية الخائنة اتباعها لهم، وهم فقط أدوات رخيصة لا قيمة لها، أما مصير الموقف الصحيح المفروض من الله هو الموقف الحق وعاقبته النصر بعون الله".

كما ذكر أن "التحالف مع أمريكا وإسرائيل غدر للأمة. والسعودية والإمارات تسعى لتقديمه اتجاها صحيحا".

وأضاف: "المطبعون يجتمعون للتآمر على الشعب الفلسطيني العزيز المظلوم، حتى بات هؤلاء يشككون في عدالة قضيته".

كما ذكر أن "إعلاميي الأنظمة العربية الخائنة باتوا يجهرون بالسوء من القول ضد حزب الله والمقاومة الفلسطينية. فحزب الله رفع رأس الأمة عاليا بتحقيق الانتصار التاريخي على العدو الإسرائيلي".

SputnikNews

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