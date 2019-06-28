نوفاك:قمة العشرين قد تحسم القرار بشأن اتفاق خفض إنتاج النفط

مباشر: يرى ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أن اجتماعات قمة العشرين قد توفر مزيداً من الوضوح بالنسبة لمنظمة أوبك وحلفائها فيما يتعلق بتمديد اتفاق خفض الإنتاج.

وانطلقت اليوم فعاليات قمة الـ20 والتي تنعقد في مدينة أوساكا اليابانية.

فيما من المقرر أن تعقد أوبك وحلفائها اجتماع مراجعة اتفاقية خفض الإنتاج في أول يومين من شهر يوليو/تموز في فيينا، وهو الاجتماع الذي سيقرر مستقبل الاتفاقية.

وقال نوفاك اليوم الجمعة على هامش تواجده في اجتماعات قمة الـ20 اليوم الجمعة: "السوق في مرحلة مثيرة للغاية في الوقت الحالي، فهو يبدو متوازن من ناحية العرض والطلب، ولكن على الجانب الأخر هناك الكثير من حالات عدم اليقين"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف: " نأمل أن نكون أكثر وضوحاً بعد قمة الـ20"، حيث يتوقع أن يتخذ منتجي النفط قراراً متزناً بشأن المعروض.

وكانت أوبك وحلفائها اتخذوا قراراً بخفض الإنتاج منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية يونيو/حزيران وذلك بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، وذلك بعد التراجع الحاد في الأسعار في نهاية 2018.

ومن المتوقع أن يلتقي نوفاك بوزير الطاقة السعودي خالد الفالح على هامش اجتماعات القمة.