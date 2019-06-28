أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: الإخوان الإرهابية صناعة صهيونية.. وعيشونا فى عام الحزن -
عماد الدين حسين: الجماعات الإسلامية أول من كشف تنظيم الإخوان بالحديث عن أخونة الوظائف الحكومية -
العسكري السوداني: مستعدون للتفاوض الفوري مع المعارضة -
الصفدي يؤكد لجيفري أن بلاده تشجع العودة الطوعية للاجئين السوريين -
محسن عادل: اختفاء السلع وتهريب البضائع كان من أسباب خروج الملايين ضد الإخوان في 30 يونيو -
#حديث_المساء | عماد الدين حسين: علاقات مصر الخارجية ازدهرت عقب ثورة 30 يونيو -
السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة مجموعة العشرين باليابان -
محسن عادل: المساندة الشعبية للقيادة السياسية بعد 30 يونيو دعمت برامج الإصلاح الاقتصادي -
#حديث_المساء | محسن عادل: جماعة الإخوان اعتمدت على آليات خاطئة أصابت الاقتصاد المصري بضرر شديد -
عماد الدين حسين: 30 يونيو أنهت حلم تنظيم الإخوان للسيطرة على المنطقة العربية بدعم غربي واضح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

نوفاك:قمة العشرين قد تحسم القرار بشأن اتفاق خفض إنتاج النفط

Google+ Print
نوفاك:قمة العشرين قد تحسم القرار بشأن اتفاق خفض إنتاج النفط نوفاك:قمة العشرين قد تحسم القرار بشأن اتفاق خفض إنتاج النفط

مباشر: يرى ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أن اجتماعات قمة العشرين قد توفر مزيداً من الوضوح بالنسبة لمنظمة أوبك وحلفائها فيما يتعلق بتمديد اتفاق خفض الإنتاج.

وانطلقت اليوم فعاليات قمة الـ20 والتي تنعقد في مدينة أوساكا اليابانية.

فيما من المقرر أن تعقد أوبك وحلفائها اجتماع مراجعة اتفاقية خفض الإنتاج في أول يومين من شهر يوليو/تموز في فيينا، وهو الاجتماع الذي سيقرر مستقبل الاتفاقية.

وقال نوفاك اليوم الجمعة على هامش تواجده في اجتماعات قمة الـ20 اليوم الجمعة: "السوق في مرحلة مثيرة للغاية في الوقت الحالي، فهو يبدو متوازن من ناحية العرض والطلب، ولكن على الجانب الأخر هناك الكثير من حالات عدم اليقين"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف: " نأمل أن نكون أكثر وضوحاً بعد قمة الـ20"، حيث يتوقع أن يتخذ منتجي النفط قراراً متزناً بشأن المعروض.

وكانت أوبك وحلفائها اتخذوا قراراً بخفض الإنتاج منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية يونيو/حزيران وذلك بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، وذلك بعد التراجع الحاد في الأسعار في نهاية 2018.

ومن المتوقع أن يلتقي نوفاك بوزير الطاقة السعودي خالد الفالح على هامش اجتماعات القمة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال

سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال

"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018

"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018

الأرباح السنوية لـ"تهامة" ترتفع 14.9%

الأرباح السنوية لـ"تهامة" ترتفع 14.9%

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على طرح أسهم شركة رؤوم التجارية في السوق الموازية

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على طرح أسهم شركة رؤوم التجارية في السوق الموازية