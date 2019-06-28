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فرقة كورية تنشر صورتها إلى جانب ولي العهد السعودي ورئيس كوريا الجنوبية

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فرقة كورية تنشر صورتها إلى جانب ولي العهد السعودي ورئيس كوريا الجنوبية فرقة كورية تنشر صورتها إلى جانب ولي العهد السعودي ورئيس كوريا الجنوبية

ونشرت الفرقة الكورية "B.I.G"، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، مجموعة من الصور تظهر في إحداها برفقة ولي عهد ، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، وذلك بحسب "C.N.N".

قد تكون حتما سمعت عن هذه الفرقة الكورية التي كانت تتمتع بانتشار واسع بالعالم العربي، حيث سبق أن فاجأت متابعيها بأداء أغنية "3 دقات"، للمغني المصري أبو والممثلة المصرية يسرا، وذلك من خلال مقطع نشرته عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب".

وبالطبع تلقى فيديو "3 دقات"، الذي حصد أكثر من 3 ملايين مشاهدة منذ نشره، العديد من ردود الأفعال الإيجابية من المعجبين العرب، الذين أثنوا على أداء الفرقة. 

SputnikNews

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