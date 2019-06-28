أخبار عاجلة

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20%من رؤوم التجارية بالموازي -
إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على طرح أسهم شركة رؤوم التجارية في السوق الموازية -
الأرباح السنوية لـ"تهامة" ترتفع 14.9% -
آلاف السودانيين يتوجهون في مسيرة إلى وزارة الدفاع بالخرطوم -
صحيفة: الحشد الشعبي يخلي مواقعا شرق سوريا والعشائر تبدأ بتشكيل قوات رديفة -
الرؤية الفنية لمباراة مصر وأوغندا والمؤتمر الصحفي قبل المباراة -
حميدتي: مندسون يطلقون النار على المتظاهرين وقوات الدعم السريع -
السفيرة عزيزة - هاتفيا: الفنانة/سميرة أحمد تتحدث عن ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة -
السفيرة عزيزة - هاتفيا: أمل فوزي رئيس تحرير مجلة "نص الدنيا" تتحدث عن ذكرى ثورة 30 يونيو -
قمة العشرين باليابان.. حصاد "مباشر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

تفاصيل مكالمة وزير الخارجية العراقي مع نظيره البحريني بعد اقتحام السفارة

Google+ Print

موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف لوكالة "سبوتنيك": "أجرى وزير الخارجية محمد علي الحكيم اتصالا هاتفيا مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وأعرب الوزير عن إدانته اقتحام عدد من المتظاهرين يوم أمس مقر السفارة البحرينية".

© AFP 2019 / MARWAN NAAMANI

وأضاف المتحدث أن الوزير العراقي أكد "التزام العراق بأمن البعثات الدبلوماسية، ومنها سفارة مملكة البحرين".

وشددا على أن مثل هذه الأحداث لن تؤثر في مستوى العلاقات، أو التمثيل الدبلوماسي بين بغداد والمنامة.

من جهته الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أعرب عن تفهُّم البحرين لما حدث، مُؤكّداً أنَّ مثل هذه الأفعال لن تُؤثـِّر في العلاقات الأخويَّة بين البلدين.

وكانت مملكة البحرين استدعت سفيرها في بغداد للتشاور بعد الاعتداء على سفارتها، من قبل محتجين على ورشة المنامة، داعية  العراقية إلى حماية موظفيها.

وقالت الخارجية البحرينية، مساء أمس الخميس، إنها استدعت سفيرها في بغداد للتشاور إثر اقتحام مبنى السفارة.

وبحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، أفادت في بيان بأن مملكة البحرين تستنكر "الاعتداء" المرفوض الذي استهدف مبنى السفارة في العراق من قبل متظاهرين وأدى إلى أعمال تخريبية.

وأضافت أنها قررت استدعاء السفير صلاح علي المالكي للتشاور.

واختتمت بيانها بالقول إنها تحمل الحكومة العراقية المسؤولية التامة لحماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الرئيس السيسي يلتقى مع مسؤولين الحكومة ورؤساء كبرى الشركات فى اليابان

الرئيس السيسي يلتقى مع مسؤولين الحكومة ورؤساء كبرى الشركات فى اليابان

اليوم - رئيس الوزراء يتفقد مبني الحكومة بالعلمين الجديدة

اليوم - رئيس الوزراء يتفقد مبني الحكومة بالعلمين الجديدة

الحكومة أرسلت 4 مشاريع قوانين إلى النواب وبقي 6 بحوزتها

الحكومة أرسلت 4 مشاريع قوانين إلى النواب وبقي 6 بحوزتها

موريتانيا... متحدث الحكومة يعزو قطع الإنترنت لأسباب أمنية ويقدم استقالته

موريتانيا... متحدث الحكومة يعزو قطع الإنترنت لأسباب أمنية ويقدم استقالته