تفاصيل مكالمة وزير الخارجية العراقي مع نظيره البحريني بعد اقتحام السفارة

موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف لوكالة "سبوتنيك": "أجرى وزير الخارجية محمد علي الحكيم اتصالا هاتفيا مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وأعرب الوزير عن إدانته اقتحام عدد من المتظاهرين يوم أمس مقر السفارة البحرينية".

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وأضاف المتحدث أن الوزير العراقي أكد "التزام العراق بأمن البعثات الدبلوماسية، ومنها سفارة مملكة البحرين".

وشددا على أن مثل هذه الأحداث لن تؤثر في مستوى العلاقات، أو التمثيل الدبلوماسي بين بغداد والمنامة.

من جهته الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أعرب عن تفهُّم البحرين لما حدث، مُؤكّداً أنَّ مثل هذه الأفعال لن تُؤثـِّر في العلاقات الأخويَّة بين البلدين.

وكانت مملكة البحرين استدعت سفيرها في بغداد للتشاور بعد الاعتداء على سفارتها، من قبل محتجين على ورشة المنامة، داعية الحكومة العراقية إلى حماية موظفيها.

وقالت الخارجية البحرينية، مساء أمس الخميس، إنها استدعت سفيرها في بغداد للتشاور إثر اقتحام مبنى السفارة.

وبحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، أفادت في بيان بأن مملكة البحرين تستنكر "الاعتداء" المرفوض الذي استهدف مبنى السفارة في العراق من قبل متظاهرين وأدى إلى أعمال تخريبية.

وأضافت أنها قررت استدعاء السفير صلاح علي المالكي للتشاور.

واختتمت بيانها بالقول إنها تحمل الحكومة العراقية المسؤولية التامة لحماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961.