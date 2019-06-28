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"الهيبة والإذلال"... اختلاف تصرف ترامب مع أردوغان وابن سلمان يثير الجدل

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"الهيبة والإذلال"... اختلاف تصرف ترامب مع أردوغان وابن سلمان يثير الجدل "الهيبة والإذلال"... اختلاف تصرف ترامب مع أردوغان وابن سلمان يثير الجدل

وعند التقاط الصورة التذكارية، اقترب من أردوغان ثم ضرب ذراعه بخفّة، فابتسم الزعيم التركي ولم يحرك ساكنًا، وحين أقبل ولي العهد مد ترامب يده وسلّم عليه بحفاوة واضحة، وهو ما اعتبره سعوديون إذلالا لأردوغان، ومظهرا من مظاهر الهيبة لولي عهدهم.

والعلاقة بين أمريكا وتركيا متوترة، على خلفية صفقة صواريخ "إس 400" الروسية التي أعلنت تركيا أنها ستتسلمها قريبا، وهو ما أثار غضب أمريكا التي حاولت أثناء أنقرة عن هذه الصفقة، مقابل عروض مغرية لشراء منظومة "باتريوت" بدلا منها.

وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 حزيران/ يونيو الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.

SputnikNews

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