أشار التقرير الجديد الصادر عن (الاتحاد الأمريكي للعمل، ومجلس المنظمات الصناعية) AFL-CIO، إلى زيادة رواتب الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية المدرجة تحت مؤشر S&P 500 لسوق الأسهم بمقدار 500 ألف دولار سنويًا خلال العقد الماضي.

وقد وصل متوسط الراتب السنوي للرئيس التنفيذي خلال عام 2018 إلى 14.5 مليون دولارِِ، وفي الوقت نفسه؛ شهدت وظائف مسؤولي الإنتاج والرقابة زيادة في الأجور بلغت 785 دولارًا في السنة، حيث بلغ متوسط أجرهم 40 ألف دولارِِ فقط في عام 2018.

من بين شركات S&P 500؛ تُعد شركة (أوراكل) Oracle، و(باي بال) PayPal من بين شركات التقنية التي تدفع لرؤسائها التنفيذيين أكثر من غيرها.

فيما يلي أعلى 10 رؤساء تنفيذيين أجرًا في مجال التقنية خلال عام 2018، وفقًا لتقرير (AFL-CIO)، وذلك في ترتيب تنازلي، حيث يأتي المركز الأول في نهاية القائمة:

10- أجاي بانجا Ajay Banga:

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

الرئيس التنفيذي لشركة (ماستركارد) Mastercard.

الراتب السنوي: 20.4 مليون دولارِِ.

تولى (أجاي) منصب المدير التنفيذي لشركة (ماستركارد) في شهر يوليو من عام 2010، وتقدم الشركة عدة خدمات للدفع عبر البطاقات الإئتمانية، وإدارة العمليات الإلكترونية عبر الإنترنت، وقد عمل (أجاي) على توسيع نطاق تواجدها عالميًا.

بدأ (أجاي) حياته المهنية في شركة (نستله) Nestlé بالهند، حيث عمل لمدة 13 عامًا في مهام تشمل: المبيعات، والتسويق، والإدارة العامة، كما أمضى عامين بعدها في شركة (PepsiCo).

9- براد سميث Brad Smith:

الرئيس التنفيذي لشركة (Intuit) للبرمجيات.

الراتب السنوي: 21 مليون دولارِِ.

انضم (سيمث) إلى شركة (Intuit) للبرمجيات في عام 2003، وشغل سلسلة من المناصب التنفيذية خلال خمس سنوات، وقد عُين رئيسًا تنفيذيًا للشركة في يناير 2008، وأصبح رئيس مجلس الإدارة في يناير 2016، وتحت قيادته تحولت (Intuit) من شركة برمجيات محلية في أمريكا الشمالية إلى شركة عالمية رائدة في مجال البرمجيات.

تجدر الإشارة إلى أن (سيمث) استقال من منصب الرئيس التنفيذي لشركة Intuit في نهاية عام 2018، بعد 11 عامًا على التوالي من النجاح والتقدم.

8- تشاك روبنز Chuck Robbins:

رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة (سيسكو) Cisco.

الراتب السنوي: 21.3 مليون دولارِِ.

تولى (تشاك) منصب الرئيس التنفيذي في يوليو 2015، وانتُخب رئيسًا لمجلس الإدارة في ديسمبر 2017، وقبل الانضمام إلى (سيسكو)، شغل تشاك مناصب إدارية في شركتي (Bay Networks) و(Ascend Communications).

7- بيير نانترم Pierre Nanterme:

الرئيس التنفيذي السابق لشركة Accenture.

الراتب السنوي: 22.3 مليون دولارِِ.

توفي (نانترم)، الذي قاد Accenture خلال 8 سنوات كرئيس تنفيذي، وذلك في 31 يناير عام 2019، عن عمر يناهز 59 عامًا.

6- ساتيا ناديلا Satya Nadella:

الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت.

الراتب السنوي: 25.8 مليون دولارِِ.

تولى (ساتيا) منصبه الحالي في مايكروسوفت عام 2014؛ خلفًا لسابقه (ستيف بالمر) الذي كان الرئيس التنفيذي للشركة لمدة 14 عامًا.

قبل أن يشغل المنصب الحالي، كان (ساتيا) يَشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مايكروسوفت للسحابة، والمشاريع، حيث كان مسؤولًا عن بناء منصات الحوسبة بالشركة، وتشغيلها، وأدوات المطورين، وخدمات الحوسبة السحابية، والتي تفوقت في المنافسة واستحوذت على حصة كبيرة من السوق.

انضم ناديلا إلى مايكروسوفت في عام 1992، وسرعان ما أصبح معروفًا كقائد يمكنه تطوير نطاق واسع من التقنيات، والمنتجات للمنافسة في السوق التقني.

5- مارك بينيوف Marc Benioff:

المؤسس، ورئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي المشارك لشركة Salesforce.

الراتب السنوي: 28.4 مليون دولارِِ.

أسس (مارك) شركة (Salesforce) عام 1999 وتعتبر الآن من أكبر الشركات التي تقدم خدمات في مجال (إدارة علاقات العملاء) CRM في العالم، وتعتمد بشكل أساسي على الحوسبة السحابية في إدارة أعمالها وتقديم العروض والخدمات لعملائها.

4- شانتانو ناراين Shantanu Narayen:

الرئيس التنفيذي لشركة البرمجيات العالمية (أدوبي) Adobe.

الراتب السنوي: 28.4 مليون دولارِِ.

تولى (شانتانو) هذا المنصب في عام 2007، وذلك بعد عمله في الشركة لمدة 7 سنوات، وكان التحدي الأكبر الذي واجهه بعد توليه المنصب هو تحقيق الاستقرار للشركة، التي شهدت نموًا منخفضًا في ذلك الوقت، وقد نجح في ذلك عن طريق نقل برمجيات أدوبي الإبداعية من إصدارات سطح المكتب فقط إلى السحابة، بالإضافة إلى إنشاء قسم التسويق الرقمي وقيادته، حيث إنه شغوف ببناء فرق العمل وتمكينها لدعم ابتكار المنتجات وتوسيع نطاق عمل (أدوبي) على المستوى العالمي.

3- مايك لوري Mike Lawrie:

رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة (DXC Technology).

الراتب السنوي: 32.2 مليون دولارِِ.

يشغل (مايك) هذا المنصب منذ عام 2017، ويتمتع بأكثر من 30 عامًا من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والإدارة.

تعتبر شركة (DXC Technology) من أبرز الشركات الرائدة عالمياً في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات المتكاملة، حيث تخدم حوالي 6000 عميل من القطاعين العام، والخاص في 70 دولة، ينتمون إلى مجموعة متنوعة من المجالات.

2- دانيال شولمان Daniel Schulman:

الرئيس التنفيذي لشركة (باي بال) PayPal.

الراتب السنوي: 38.8 مليون دولارِِ.

انضم (دانيال) لشركة (باي بال) في عام 2014 لقيادتها في مرحلتها التالية كشركة مستقلة، وذلك بعد الإعلان عن انفصالها عن موقع (eBay)، حيث يركز (دانيال) على تطوير خدمات الشركة المالية بفضل خبرته العميقة في مجال المدفوعات، وتقنية الأجهزة المحمولة.

1- مارك هيرد Mark Hurd:

الرئيس التنفيذي لشركة (أوراكل) Oracle.

الراتب السنوي: 108.3 مليون دولارِِ.

انضم (هيرد) إلى شركة (أوراكل) في عام 2010، وبعد 4 سنوات عُين رئيسًا تنفيذيًا للشركة؛ وتحت قيادته شهدت الشركة الكثير من النمو والإزدهار، حيث استثمرت بكثافة في الحوسبة السحابية، سواء من خلال استثمارات البحث والتطوير، أو الاستحواذ على شركات جديدة.

قبل انضمامه لشركة (أوراكل)، كان(هيرد) يَشغل منصب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة (HP) لمدة خمس سنوات، وقبل ذلك؛ قضى 25 عامًا في شركة (NCR Corporation)، حيث شغل فيها العديد من المناصب في الإدارة، والمبيعات، والتسويق.