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استقرار معدل التضخم بمنطقة اليورو خلال يونيو

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استقرار معدل التضخم بمنطقة اليورو خلال يونيو استقرار معدل التضخم بمنطقة اليورو خلال يونيو

مباشر: استقر معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري وفقاً للتوقعات، فيما ارتفع معدل التضخم الأساسي.

وكشفت البيانات الأولية الصادرة عن "يوروستيت" اليوم الجمعة أن مؤشر المستهلكين في منطقة اليورو ارتفع بنحو 1.2 بالمائة في يونيو/حزيران الجاري على أساس سنوي، وهي نفس مستويات مايو/آيار السابق له.

وأوضحت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة والتبغ والكحوليات ارتفع بنحو 1.1 بالمائة في الشهر الجاري، وهو مستوى أعلى من المسجل في مايو/آيار السابق له عند 0.8 بالمائة.

وأوضحت البيانات أن مؤشر أسعار الطاقة داخل منطقة اليورو ارتفع بنسبة 1.6 بالمائة في يونيو/حزيران الجاري، مقابل 3.8 بالمائة في الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 9:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة عند 1.1388 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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