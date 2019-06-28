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بكين تنظم أول منتدى صيني-أفريقي للسلام والأمن يوليو المقبل

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بكين تنظم أول منتدى صيني-أفريقي للسلام والأمن يوليو المقبل بكين تنظم أول منتدى صيني-أفريقي للسلام والأمن يوليو المقبل

مباشر: أعلنت وزارة الدفاع الوطني الصينية تنظيم أول منتدى صيني-أفريقي للسلام والأمن خلال الفترة من 14 حتى 20 يوليو/تموز المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة "رن قوه تشيانغ"، إنه سيتم توجيه الدعوة إلى مسؤولين بإدارات دفاع الدول الأفريقية، ومسؤولين عسكريين أفارقة، ومسؤولين عن شؤون السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي لحضور المنتدى.

وأضاف أن المناقشات في المنتدى ستركز على بناء مجتمع ذي مصير مشترك صيني-أفريقي آمن، مع بحث موضوعات تتضمن الوضع الأمني في أفريقيا، والقضايا الإقليمية الرئيسية، والتعاون الصيني- الإفريقي في السلام والأمن.

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