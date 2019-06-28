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رئيس وزراء اليابان يدعو لإقامة نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف

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رئيس وزراء اليابان يدعو لإقامة نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف رئيس وزراء اليابان يدعو لإقامة نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف

مباشر: أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي دعم بلاده لإقامة نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف ومتوازن، داعيا قمة مجموعة العشرين إلى الخروج بتوافق يهدف إلى تحقيق عالم متوازن ومستدام.

وأشار شينزو آبي - في كلمته خلال افتتاح أعمال قمة مجموعة العشرين اليوم الجمعة، بمدينة أوساكا - إلى أن الإبداع والابتكار يعدان أمران مهمان لدعم النمو الاقتصادي بشكل يشمل الجميع.

وقال شينزو آبي: "من مسئولية مجموعة العشرين العمل على تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد العالمي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من مخاطر التقلبات الاقتصادية"، بحسب وكالة انباء السرق الأوسط.

ولفت شينزو آبي إلى أن مجموعة العشرين تواجه ثلاثة تحديات رئيسة هي: العولمة وظاهرة تقدم السكان في السن والرقمنة، منبها إلى الحاجة لتنسيق المواقف بشأن الضرائب التي يتم فرضها على الخدمات والتجارة العالمية. وأضاف أن الاقتصاد الحر والمنفتح هو أساس لتحقيق النمو والازدهار وتجنب المواجهات بين الدول.

وشدد على أنه حان الوقت لإيصال رسالة بشأن ضرورة إقرار نظام تجاري عالمي بعيد عن التمييز.

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انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية

 

مباشر (اقتصاد)

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