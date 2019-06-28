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عجز الحساب الجاري في بريطانيا يرتفع لأعلى مستوى منذ 2016

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عجز الحساب الجاري في بريطانيا يرتفع لأعلى مستوى منذ 2016 عجز الحساب الجاري في بريطانيا يرتفع لأعلى مستوى منذ 2016

مباشر: ارتفع عجز الجاري في المملكة المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري لأعلى مستوى منذ نهاية 2016، وذلك بالتزامن مع ارتفاع عجز الحساب التجاري عند أعلى مستوى على الإطلاق.

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة اليوم الجمعة، أن عجز الحساب الجاري زاد بمقدار 6.3 مليار إسترليني في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار على أساس فصلي إلى مستوى 30 مليار إسترليني (5.6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي).

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن عجز الحساب الجاري البريطاني سيزيد إلى 32 مليار إسترليني.

ويعد عجز الحساب الجاري الذي سجلته المملكة المتحدة إلى الناتج الإجمالي المحلي في الربع الأول من 2019 هو خامس أعلى مستوى على الإطلاق.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي العجز التجاري البريطاني تضاعف لمستوى قياسي في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/آذار الماضي مُسجلاً 20.3 مليار إسترليني، أو ما يعادل 3.7 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وكانت المرة الأخيرة التي سجلت فيها بريطانيا عجزاً تجاري إلى الناتج الإجمالي المحلي يتجاوز 3 بالمائة في الربع الثاني من 2002.

وزادت قيمة السلع المستوردة داخل ثاني أكبر أوروبي في الربع الأول من العام بمقدار 12.1 مليار إسترليني، نتيجة لزيادة كبيرة في واردات السلع غير المحددة (بما في ذلك الذهب غير النقدي).

وعلى الجانب الآخر تحسن الوضع بالنسبة للدخل الأولي الذي زاد بمقدار 5.2 مليار إسترليني عند 3.2 مليار إسترليني، حيث أن الأرباح من الاستثمار المباشر انخفضت بمقدار 5.6 مليار دولار.

وبحلول الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار عند 1.2679 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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