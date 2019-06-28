"الاستثمار" السعودية تُشهر بمٌدانين بالتستر في تجارة مواد البناء

الرياض – مباشر: شهرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، بمواطن ووافد من جنسية باكستانية بمحافظة عنيزة أدينا بجريمة التستر التجاري إثر ثبوت تورط المواطن في التستر على الوافد وتمكينه من العمل لحسابه الخاص عبر مؤسسته التي تزاول نشاط التجارة في مواد البناء والسباكة والكهرباء.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة متضمناً فرض غرامة مالية على المخالفين وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة.

وتضمن الحكم أيضا إبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، وعقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين، بحسب وزارة التجارة والاستثمار.

وذكرت الوزارة أن تفاصيل القضية تعود لقيام وزارة التجارة والاستثمار بجولات رقابية بمحافظة عنيزة أظهرت وجود شبهة تستر تجاري لدى إحدى محال بيع مواد البناء والسباكة والكهرباء.

وأضافت أنه اتضح أن المتستر عليه هو المالك الحقيقي للمحل وتم تمكينه من مزاولة النشاط التجاري باسم المواطن المتستر مقابل مبلغ شهري قدره ثلاثة آلاف ريال، وبناء عليه تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة ومن ثم إلى القضاء لمعاقبة المتورطين وفقاً لنظام مكافحة التستر.

وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30 بالمائة من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

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