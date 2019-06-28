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وفد من مجلس الأمن الدولي يزور بغداد

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موسكو — سبوتنيك. وقال الصحاف للصحفيين: "زيارة أعضاء مجلس الأمن ستكون إلى بغداد يوم غد في إطار دعم العراق وهو ينتهج رؤية متوازنة في تعزيز مكانته الدولية"، مضيفا أن أعضاء مجلس الأمن سيلتقون مع القيادات السياسية العراقية ما يؤكد سيادة العراق وأمنه ووحدة أراضيه.

 

وأشار الصحاف إلى أن "زيارة أعضاء مجلس الأمن الدوليّ ستكون لتأكيد دعمهم لاستمرار جهود العراق في الاستقرار وإعادة الإعمار. كما يحمل دلالة واضحة للدور النشط، والفعال للدبلوماسية العراقية ".

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، أن العراق يجري محادثات مع الأمم المتحدة بشأن ما إذا كان يمكنه محاكمة مسلحي تنظيم " داعش" (الإرهابي المحظور في ) الأجانب المحتجزين حاليا في سوريا ولم يرتكبوا جرائم في العراق.

 وتعمل الأمم المتحدة في العراق بناء على طلب حكومة العراق لدعم جهود التنمية الوطنية على المستويات السياسية والانتخابية والإنسانية.

وتقدم الأمم المتحدة المشورة والدعم لحكومة العراق وشعبه وتعمل على بناء قدرات الأفراد والمؤسسات خلال مرحلة التحول الديمقراطي.

ويعمل حاليا لدى الأمم المتحدة في العراق نحو 170 موظفا دوليا وما يزيد عن 420 موظفا وطنيا ينتشرون في جميع المحافظات الثماني عشرة.

 

SputnikNews

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