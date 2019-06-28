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إعلام: إسرائيل تصور داخل إيران وترسل غواصات إلى الخليج

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إعلام: إسرائيل تصور داخل إيران وترسل غواصات إلى الخليج إعلام: إسرائيل تصور داخل إيران وترسل غواصات إلى الخليج

وبيّن المصدر أن طائرات تجسس إسرائيلية تصور مناطق حساسة داخل إيران، وتنطلق من مطارات مختلفة في المنطقة القريبة من الأراضي الإيرانية، وذلك بحسب صحيفة "الجريدة".

وأضاف المصدر أن هناك قطعا بحرية إسرائيلية، في إشارة إلى غواصات، في الخليج وبحر العرب، تقوم بجمع معلومات وعمليات تنصت على القوات الإيرانية هناك، رافضا تأكيد ما إذا كانت هذه القوات الإسرائيلية تعمل بمعرفة وتنسيق الدول الخليجية والولايات المتحدة.

جاءت هذه المعلومات بعد إسقاط القوات الإيرانية قبل أكثر من أسبوع طائرة درون أمريكية متطورة، وعلمت الصحيفة أنها كانت تصور أهدافا عسكرية إيرانية ومواقع إخفاء بطاريات الصواريخ، وتحاول رصد مواقع الأسلحة والمعدات الإيرانية تحت الأرض، باستخدام جهاز ليزر متطور جدا يستطيع اختراق الصخور والرمال، وحتى الأسمنت إلى عمق 50 مترا تحت الأرض.

وأشار المصدر إلى أن استخدام طهران منظومة S300 يظهر أنها طورت قدراتها الصاروخية، وخصوصا "الأرض جو" المضادة للطائرات، مضيفا أن إسرائيل ساعدت الولايات المتحدة في تزويد مقاتلات F15، F16، وF35 بمنظومة تشويش على S300، التي استطاعت إسرائيل اختبارها في سوريا.

وتفيد معلومات، بحوزة الصحيفة من مصادر مختلفة، بأن التحضيرات التي تقوم بها إسرائيل والولايات المتحدة ودول خليجية تدل على أن المنطقة مقبلة على حدث عسكري، وأن تحديد المواقع الحساسة في إيران قد يندرج في إطار خطة لضرب المنشآت النووية ومواقع وجود وتصنيع الصواريخ البالستية الإيرانية.

وكانت الصحيفة الكويتية علمت أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ، طلبت من إسرائيل التزام الصمت حيال التوتر الحالي بين البلدين، وترك إدارة الأزمة لواشنطن لتجنب تحول النزاع إلى صراع إسرائيلي- إيراني، في موقف يشبه طلب أمريكا من إسرائيل عدم الرد على صواريخ "السكود"، التي أطلقها الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، على مدن إسرائيلية خلال حرب تحرير الكويت، رغم الفوارق، في العام 1991.

SputnikNews

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