تأكيد نمو اقتصاد بريطانيا 0.5% في الربع الأول

مباشر: أكدت المملكة المتحدة نمو الاقتصاد لديها بنحو 0.5 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري، وسط مساهمة قوية من قطاع الخدمات.

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة اليوم الجمعة أن الناتج الإجمالي المحلي زاد في أول 3 أشهر من 2019 بنحو 0.5 بالمائة على أساس فصلي وذلك في المراجعة النهائية، مقابل ارتفاع بنحو 0.2 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي.

وعلى أساس سنوي سجل الاقتصاد البريطاني نمو عند 1.8 بالمائة وهي أسرع وتيرة منذ الربع الثالث لعام 2017، في مقابل مستوى 1.4 بالمائة في الربع المقارن من 2018.

وأوضحت البيانات أنه تم تعديل أرقام الإنتاج بقطاع الخدمات والتشييد بالرفع على مدار أول 3 أشهر من العام إلى 0.4 بالمائة و1.4 بالمائة على الترتيب.

وعلى الجانب الآخر خفض التقرير التقديرات المتعلقة بالإنتاج الصناعي، حيث سجل زيادة بنحو 1.1 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.06 بالمائة إلى 1.2681دولار.