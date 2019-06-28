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بعيد "ورشة البحرين"... نتنياهو: "صفقة القرن" تعني استبدال المعونات بالاستثمارات

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بعيد "ورشة البحرين"... نتنياهو: "صفقة القرن" تعني استبدال المعونات بالاستثمارات بعيد "ورشة البحرين"... نتنياهو: "صفقة القرن" تعني استبدال المعونات بالاستثمارات

ونشر نتنياهو تغريدات على صفحته الرسمية على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، ناقشت ما أسماه بالتهديدات الإيرانية والخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، و"ورشة البحرين".

وكتب نتنياهو، تعليقا على "ورشة البحرين":

"لقد حضر جاريد كوشنير وجيسون غرينبلات إلى إسرائيل ليضعاني في صورة تفاصيل الخطة. إن هذه الخطة قوية ومقنعة للغاية، بحيث تكمن في صلبها فكرة واحدة جوهرية ومهمة وحقيقية، مفادها استبدال المعونات بالاستثمارات. #صفقة_القرن

وفي السياق نفسه، كتب نتنياهو أنه "عندما انسحب الرئيس من الاتفاقية النووية، سعت إيران للقيام بشيئين، أولهما كان التموضع عسكريًا في سوريا الذي نرفضه بشكل قاطع. فلن نقبل بتموضع عسكري إيراني في الأراضي السورية، ونقوم بما يلزم من أجل الحيلولة دون حصول ذلك".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي:

"إيران تشكل أكبر تهديد على السلام العالمي في الوقت الحاضر وفي المستقبل المنظور. فلا يجوز السماح لها بامتلاك الأسلحة النووية. لذا نخوض صراعًا ضد الإيرانيين في سوريا، بينما يدير الرئيس ترامب معركة حازمة ضد إيران على الصعيد الاقتصادي".

SputnikNews

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