هبوط الدولار الأمريكي عالمياً مع انطلاق قمة الـ20

مباشر: تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع انطلاق فعاليات قمة الـ20، وقبيل الكشف عن بيانات اقتصادية.

وبدأت اليوم فعاليات قمة الـ20 التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية، والتي ستشهد اجتماعات ثنائية جانبية عديدة، أبرزها اللقاء الذي سيجمع بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني.

ويعلق الكثيرون آمال واسعة على أن يتوصل ذلك الاجتماع إلى اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم بعد فترة مشاحنات طويلة.

وبحلول الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1387 دولار، كما تراجع أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلاً 107.61 ين.

واستقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند 1.2670 دولار، فيما انخفضت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.2 بالمائة إلى 0.9745 فرنك.

وخلال تلك الفترة تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 96.099.

وفي الأسبوع الجاري خفض مسئولي بنك الاحتياطي الفيدرالي احتمالات خفض معدل الفائدة، وصرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في "سان فرانسيسكو" أمس بأنه "من المبكر للغاية من وجهة نظري معرفة ما إذا كان ينبغي لنا خفض الفائدة وكذلك مقدار الخفض".

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات الدخل والإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة، ومؤشر "شيكاغو" للإنتاج الصناعي.