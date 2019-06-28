بالصور.. لقاءات ولي عهد السعودية على هامش اجتماعات قمة العشرين

مباشر: عقد ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عدة لقاءات على هامش مشاركته باجتماعات المجموعة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، واس"، بأن ولي العهد، التقي أمس الخميس ملكة هولندا الملكة ماكسيما.

وأشارت إلى ان الأمير محمد بن سلمان بحث مع مكلة هولندا مجالات التعاون بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.

والتقى ولي العهد السعودي رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

وقالت الوكالة، إن الأمير محمد بن سلمان استعرض خلال لقاءه مع رئيس وزراء الهند علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة العشرين.

والتقى الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ.

وذكرت الوكالة أنه تم خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام وبخاصة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة.



ترشيحات