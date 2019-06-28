أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: الإخوان الإرهابية صناعة صهيونية.. وعيشونا فى عام الحزن -
عماد الدين حسين: الجماعات الإسلامية أول من كشف تنظيم الإخوان بالحديث عن أخونة الوظائف الحكومية -
العسكري السوداني: مستعدون للتفاوض الفوري مع المعارضة -
الصفدي يؤكد لجيفري أن بلاده تشجع العودة الطوعية للاجئين السوريين -
محسن عادل: اختفاء السلع وتهريب البضائع كان من أسباب خروج الملايين ضد الإخوان في 30 يونيو -
#حديث_المساء | عماد الدين حسين: علاقات مصر الخارجية ازدهرت عقب ثورة 30 يونيو -
السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة مجموعة العشرين باليابان -
محسن عادل: المساندة الشعبية للقيادة السياسية بعد 30 يونيو دعمت برامج الإصلاح الاقتصادي -
#حديث_المساء | محسن عادل: جماعة الإخوان اعتمدت على آليات خاطئة أصابت الاقتصاد المصري بضرر شديد -
عماد الدين حسين: 30 يونيو أنهت حلم تنظيم الإخوان للسيطرة على المنطقة العربية بدعم غربي واضح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

بالصور.. لقاءات ولي عهد السعودية على هامش اجتماعات قمة العشرين

Google+ Print

مباشر: عقد ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عدة لقاءات على هامش مشاركته باجتماعات المجموعة.

وأفادت وكالة الأنباء ، واس"، بأن ولي العهد، التقي أمس الخميس ملكة هولندا الملكة ماكسيما.

وأشارت إلى ان الأمير محمد بن سلمان بحث مع مكلة هولندا مجالات التعاون بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.

والتقى ولي العهد السعودي رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

وقالت الوكالة، إن الأمير محمد بن سلمان استعرض خلال لقاءه مع رئيس وزراء الهند علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة العشرين.

والتقى الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ.

وذكرت الوكالة أنه تم خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام وبخاصة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة.
 

ترشيحات

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال

سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال

"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018

"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20%من رؤوم التجارية بالموازي

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20%من رؤوم التجارية بالموازي

الصناعات العسكرية السعودية تتفق مع 3شركات كورية لإنشاء مشروع بالمملكة

الصناعات العسكرية السعودية تتفق مع 3شركات كورية لإنشاء مشروع بالمملكة