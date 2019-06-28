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هبوط أسعار النفط لكن تتجه لأكبر مكاسب شهرية منذ يناير

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هبوط أسعار النفط لكن تتجه لأكبر مكاسب شهرية منذ يناير هبوط أسعار النفط لكن تتجه لأكبر مكاسب شهرية منذ يناير

مباشر: انخفضت النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكن تتجه لتسجيل أكبر مكاسب شهرية منذ يناير/كانون الأول.

وبحلول الساعة 7:45 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس/آب بنحو 0.4 بالمائة إلى 66.26 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.5 بالمائة عند 59.16 دولار للبرميل.

وتتجه الأنظار إلى فيينا حيث تعقد أوبك اجتماعها والمقرر في بداية الأسبوع المقبل، والذي سيُقرر خلاله ما إذا كان سيتم تمديد خفض الإنتاج أم لا.

وصرح أمس وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بأن منظمة أوبك وحلفاؤها من منتجي النفط قد يتوصلون إلى اتفاق عندما يجتمعون لمناقشة مستويات إنتاجهم العالمي من الخام في فيننا.

وفي سياق منفصل، ينتظر المستمرون نتائج اجتمعات قمة الـ20 التي انطلقت في اليابان اليوم وعلى وجه الخصوص الاجتماع الذي سيضم الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني لبحث المسائل التجارية.

ومن المقرر أن تكشف شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق من اليوم بيانات منصات التنقيب عن النفط خلال الأسبوع الجاري.

مباشر (اقتصاد)

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