كانت السيدات اللاتي يعملن في مجالات العلوم والتكنولوجيا في الماضي لا يحظين بشهرة واسعة، كما كانت فرصهن للعمل في تلك المجالات قليلة مقارنة بالفرص المتاحة للرجال، ولكن مع التطور التكنولوجي الهائل خلال الفترة الأخيرة، برزت أسماء لامعة للعديد من السيدات الرائدات في مجالات التقنية المختلفة، مثل: الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات.

فيما يلي 10 سيدات رائدات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات:

1- سيلفيا تشيابا Silvia Chiappa:

تعمل (سيلفيا) باحثةً متخصصة في الذكاء الاصطناعي في شركة (Deep Mind) المملوكة لجوجل، وتحمل شهادة دكتوراه في الذكاء الاصطناعي، وتتنوع اهتماماتها البحثية في عدة مجالات مثل: التعلم العميق، و(نماذج السلاسل الزمنية) Time-series Models، و(الاستدلال البايزي) Bayesian reasoning، وغير ذلك من الفروع ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.

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شاركت سيلفيا أيضًا في تأليف كتاب (Bayesian Time Series Models)، كما عملت قبل ذلك لدى معمل أبحاث مايكروسوفت في كامبريدج بالمملكة المتحدة.

2- كارلا جينتري Carla Gentry:

تتمتع (كارلا) بما يصل إلى 20 عامًا من الخبرة في مجال البيانات، وقد عملت لدى العديد من كبرى الشركات خلال حياتها المهنية، وهي عالمة بيانات حاليًا لدى شركة (Analytical Solution)، ولديها مهارات فائقة فيما يخص تحليل بيانات احتياجات الشركات، والتخطيط لتلبية تلك الاحتياجات.

الجدير بالذكر أنها ناشطة جدًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تقوم بمشاركة محتوى جيد عن علوم البيانات، ويتابع حسابها على لينكدإن حاليًا أكثر من 371 ألف متابع.

3- سينثيا بريزيل Cynthia Breazeal:

قامت (سينثيا) بتأسيس شركة (Jibo) عام 2012، وهي شركة متخصصة في إنتاج الروبوتات الاجتماعية Social Robots، والتي يكون لديها القدرة على التفاعل مع الإنسان، ويمكن اقتناؤها واستخدامها في المنازل.

كما تقوم بريزيل باستثمار جزء من طاقتها ووقتها كأستاذة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حيث أسست مجموعة متخصصة في الروبوتات الشخصية، كما ألفت كتابًا حول تصميم الروبوتات الاجتماعية، وقامت بنشر أكثر من 100 مقال حول الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتفاعل بين الروبوت والإنسان، وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة.

4- نيكيتا جونسون Nikita Johnson:

قامت (نيكيتا) بتأسيس شركة (RE.Work) لتنظيم المؤتمرات والمعارض والندوات المتعلقة بالإبداع والعلوم وريادة الأعمال، وتهتم شركتها بشكل خاص بتنظيم الأحداث المتعلقة بمجالات الذكاء الاصطناعي.

وتهدف شركتها إلى العمل على تمكين التكامل بين التقنيات الإبداعية الجديدة والشركات؛ لإيجاد حلول ذكية للمشكلات العالمية.

5- راشيل توماس Rachel Thomas:

قامت (راشيل) بالمشاركة في تأسيس موقع (fast.ai)، والذي يقدم دورات تدريبية مجانية في مجالات الذكاء الاصطناعي المختلفة، وقد نجح هذا الموقع في استقطاب أكثر من 200 ألف طالب من جميع أنحاء العالم للالتحاق بدورة تدريبية حول التعلم العميق.

كما أنها أستاذة في جامعة سان فرانسيسكو، وكاتبة ومتحدثة في المواضيع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وقد التحقت للعمل سابقًا بشركة أوبر في بدايات تأسيسها.

6- في في لي Fei-Fei Li:

تُعد (لي) من أشهر السيدات المتخصصات في مجال الرؤية الحاسوبية Computer Vision، وهو مجال فرعي من مجالات الذكاء الاصطناعي، ويركز على تطوير الحواسيب؛ لتتمكن من التعرف على الأشياء الموجودة في الصور.

حصلت (لي) على درجة الدكتوراه من (معهد كاليفورنيا للتقنية) Caltech؛ والآن تشغل منصب مديرة مختبر الذكاء الاصطناعي بجامعة ستانفورد، كما أنها أستاذة مشاركة في قسم علوم الحاسب بالكلية.

في عام 2017؛ انضمت إلى شركة جوجل وخاصة قسم (الحوسبة السحابية) Google Cloud بصفتها كبير العلماء في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

7- لاتانيا سويني Latanya Sweeney:

تعمل (لاتانيا) أستاذة للتكنولوجيا، ومديرة لمختبر خصوصية البيانات في جامعة (هارفارد)، كما أنها شغلت سابقًا منصب كبير الخبراء التقنيين في لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC).

بصفتها أستاذة للتكنولوجيا في جامعة (هارفارد)؛ تعمل على ابتكار واستخدام التكنولوجيا لتقييم وحل المشكلات الاجتماعية، والسياسية، والحكومية، وتعليم الآخرين كيفية القيام بالشيء نفسه، وهو ما يعرف باسم الدراسة العلمية لتأثير التكنولوجيا على البشرية، كما حققت العديد من الإنجازات المتعلقة بتحديد الهوية، وتقنيات الخصوصية.

قدمت لاتانيا في الفترة الأخيرة بحثًا ثوريًا حول وجود التحيز العنصري في خوارزميات الذكاء الاصطناعي، حيث أثبتت وجود تمييز عنصري ذي دلالة إحصائية في عرض الإعلانات استنادًا إلى عمليات البحث، وقد أثار ذلك تساؤلات حول كون خوارزميات الإعلان من جوجل تكشف عن التحيز العنصري في المجتمع، وكيف يمكن أن تتطور لضمان العدالة العرقية.

8- كاتلين سمولوود Caitlin Smallwood:

تَشغل (كاتلين) منصب نائبة الرئيس لقسم علوم البيانات والتحليلات في شركة (نتفليكس) Netflix، حيث يقوم فريقها بإنشاء نماذج وخوارزميات جديدة تعمل على تحسين الخدمة مثل: تخصيص توصيات الترفيه لكل عضو، والتنبؤ بشعبية الأفلام والبرامج التلفزيونية الجديدة على المنصة؛ لإثراء الاستثمارات في المحتوى والتسويق، وتحسين الإنتاج.

قبل انضمامها إلى (Netflix) في عام 2010، كانت (كاتلين) تعمل في شركة (Intuit) لصناعة البرمجيات، كما شغلت في الفترة من عام 2005 حتى 2007؛ منصب مدير حلول البيانات في شركة (ياهو) Yahoo.

حصلت كاتلين على درجة الماجستير في بحوث العمليات من جامعة (ستانفورد)، وبكالوريوس العلوم في الرياضيات من كلية (وليام وماري) William and Mary.

9- ميجان برايس Megan Price:

ميجان هي المديرة التنفيذية (لمجموعة تحليل بيانات حقوق الإنسان) Human Rights Data Analysis Group منذ عام 2015، حيث تعمل على تصميم إستراتيجيات وطرق للتحليل الإحصائي لبيانات حقوق الإنسان للمشاريع، في مجموعة من الدول منها: غواتيمالا، وكولومبيا، وسوريا.

ميجان عضو في المجلس الاستشاري الفني لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، وزميل باحث في مركز جامعة كارنيجي ميلون لعلوم حقوق الإنسان.

حصلت على درجة الدكتوراه في (الإحصاء الحيوي) Biostatistics من جامعة إيموري، وهي حاصلة أيضًا على درجة الماجستير في العلوم، والإحصاء من جامعة Case Western Reserve.

10- جوانا شلوس Joanna Schloss:

تشغل (جوانا) الآن منصب نائبة الرئيس لقسم تسويق المنتجات في شركة (Sauce Labs)، حيث تتمتع بخبرة في إدارة المعلومات والبيانات، ودفع إستراتيجيات تسويق المنتجات ومنهجياته، نتيجة لعملها السابق رئيسة لتسويق المنتجات في شركة (Datameer).

تشمل مجالات خبرتها تحليل البيانات الضخمة، وذكاء الأعمال، وتحليلات الأعمال، وتخزين البيانات، حيث عملت لمدة 4 سنوات في مركز شركة (ديل للتميز) Dell Center of excellence؛ متخصصة في إدارة البيانات والمعلومات، وأطلقت بنجاح عددًا كبيرًا من المنتجات، بدءًا من التطبيقات التحليلية التي تركز على الأعمال التجارية، وحتى أدوات تخزين البيانات.