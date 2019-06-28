عاجل: الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة العشرين

القاهرة- مباشر: وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين .

وبدأت أعمال القمة الصينية الإفريقية المصغَّرة التى دعا اليها الرئيس الصيني، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورؤساء جنوب إفريقيا، والسنغال، والأمين العام للأمم المتحدة، بمدينة أوساكا اليابانية.

وتأتى مشاركة الرئيس المصري بقمة مجموعة العشرين تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الياباني الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر واليابان، وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمى والدولي.

ومن المقرر أن تنطلق بعد قليل أعمال قمة العشرين في مدينة أوساكا غرب اليابان، بمشاركة 37 دولة.

يذكر أن "جي 20" تمثل نحو 66 في المئة من سكان العالم، و75 في المئة من التجارة الدولية، و80 في المئة من الاستثمارات العالمية، و85 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

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