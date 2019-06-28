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انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين فى مدينة أوساكا اليابانية

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انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين فى مدينة أوساكا اليابانية انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين فى مدينة أوساكا اليابانية

القاهرة- مباشر: انطلقت منذ قليل، أعمال الاجتماع الـ14 لقمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، بحضور قادة الدول، التي تمثل أضخم اقتصاديات العالم.

ويشارك في القمة قادة الدول العشرين، التي تمثل أضخم اقتصاديات العالم، كما يحضر الاجتماعات عدد من قادة الدول الأخرى الذين تتم دعوتهم لحضور القمة، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية.

وتهدف القمة إلى تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وخلق وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم.

وتأتي القمة العام الحالي  في وقت يشهد فيه العالم تنامي حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، فيما ستسعى الدول المشاركة إلى تهدئة التصعيد الحاصل.

وعقدت في أواخر نوفمبر 2018، واحتضنتها العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

يذكر أن "جي 20" تمثل  نحو 66 في المئة من سكان العالم، و75 في المئة من التجارة الدولية، و80 في المئة من الاستثمارات العالمية، و85 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

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