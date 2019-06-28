بوتين: من المهم القضاء على بؤر التوتر المتبقية في سوريا وإنعاش الاقتصاد
موسكو — سبوتنيك: وقال بوتين خلال أجتماع دول "بريكس" على هامش قمة العشرين: "هذا يتعلق بحل الأزمات والصراعات، سواء في أفغانستان أو فنزويلا أو الشرق الأوسط أو شبه الجزيرة الكورية".
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وأضاف بوتين: "في المرحلة الحالية، من المهم القضاء على بؤر التوتر المتبقية، ومواصلة مساعدة السلطات السورية في إيصال الإمدادات الإنسانية واستعادة الاقتصاد المدمر والبنية التحتية وعودة اللاجئين".
وأختتم بهذا الصدد: "يجب أن نعمل من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا".
هذا وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.