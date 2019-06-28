بوتين: من المهم القضاء على بؤر التوتر المتبقية في سوريا وإنعاش الاقتصاد

موسكو — سبوتنيك: وقال بوتين خلال أجتماع دول "بريكس" على هامش قمة العشرين: "هذا يتعلق بحل الأزمات والصراعات، سواء في أفغانستان أو فنزويلا أو الشرق الأوسط أو شبه الجزيرة الكورية".

© Sputnik . Alexei Nikolskiy

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه بفضل تقديم روسيا المساعدة الأكبر للحكومة السورية الشرعية في سوريا، أصبح من الممكن وقف إراقة الدماء على نطاق واسع.

وأضاف بوتين: "في المرحلة الحالية، من المهم القضاء على بؤر التوتر المتبقية، ومواصلة مساعدة السلطات السورية في إيصال الإمدادات الإنسانية واستعادة الاقتصاد المدمر والبنية التحتية وعودة اللاجئين".

وأختتم بهذا الصدد: "يجب أن نعمل من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا".

هذا وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.