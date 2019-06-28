الخارجية العراقية لـ"سبوتنيك": ندين الاعتداء على السفارة البحرينية في بغداد

بغداد — سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" إن" وزارة الخارجية العراقية تدين ما حصل من اعتداء على السفارة البحرينية في بغداد، وأن الأجهزة الأمنية ملتزمة بتوفير الحماية لجميع السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق".

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وأضاف "تربطنا علاقات أخوية وشقيقة مع البحرين، ونعلن تضامننا مع كادر السفارة البحرينية "، لافتا إلى أنه "تم التواصل مع وزارة الخارجية البحرينية حول الحادثة".

وحول ما إذا كانت هناك جهات تقف وراء عملية الاقتحام للسفارة البحرينية أم أن عملية الاقتحام كانت عفوية تضامنا مع القضية الفلسطينية، أكد الصحاف أن "هذا الموضوع سيصدر في تحقيق أمني من قبل الجهات الأمنية المختصة".

من جهتها أعربت الحكومة العراقية في بيان، عن "أسفها الشديد، لقيام عدد من المتظاهرين باقتحام السفارة البحرينية في بغداد".

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بيان، اليوم الجمعة،:

"تعرب الحكومة العراقية عن أسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين الشقيقة مساء يوم 27/6/2019، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية".

وأضاف البيان "اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيدا لتقديمهم إلى القضاء"، مشيرا إلى أن "الحكومة العراقية جادة في منع خرق النظام والقانون ولن تتسامح مطلقا مع مثل هذه الأعمال".