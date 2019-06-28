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الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع شمال غربي الضالع

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القاهرة — سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لجبهة الضالع على صفحته في "فيسبوك" أن "القوات سيطرت على العديد من المواقع كان يتمركز فيها الحوثيون أهمها حبيل الدرما ومنطقة الطيرمانة وعويش وباجة والشريفة والجب في مديرية حجر شمال غربي الضالع".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad

وأشار إلى "شن الحوثيون قصفا بالقذائف والصواريخ على مناطق الشغادر والعبارى والمشاريح في حجر".

من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن الجماعة أحبطت هجوما واسعا للجيش في جبهة قعطبة شمال الضالع، وأوقعت عددا من القتلى والجرحى في صفوف العسكريين بينهم قيادات، وأسرت آخرين.

تقود تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

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