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اتصالات تطلق أول آلة بيع ذاتية للهواتف الذكية في الإمارات

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اتصالات تطلق أول آلة بيع ذاتية للهواتف الذكية في الإمارات اتصالات تطلق أول آلة بيع ذاتية للهواتف الذكية في الإمارات

أعلنت (اتصالات) اليوم عن إطلاق آلة بيع ذاتية للهواتف الذكية، هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالشراكة مع شركة (أدنوك للتوزيع)، إذ ستتيح الآلة الجديدة للعملاء فرصة اقتناء أحد الهواتف الذكية، وذلك على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع خلال مدة زمنية قصيرة لا تتجاوز الخمس دقائق، وما على الراغبين بالتمتع بهذه الخدمة والاستفادة منها إلاَّ التوجه إلى محطة أدنوك الواقعة على كورنيش أبوظبي (رقم 933).

وبهذه المناسبة قال (سلطان محمد الظاهري) – مدير عام (اتصالات) بمنطقة أبوظبي: “نحن سعداء بهذه الشراكة التي تتيح لنا فرصة توفير منتجاتنا وخدماتنا في محطات (أدنوك للتوزيع) المنتشرة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بما ينسجم مع مساعي (اتصالات) الدائمة والمستمرة لخلق بيئة مناسبة تعزز تجارة التجزئة، وتوفر خدمات رقمية تثري تجارب وخبرات العملاء الذين تضعهم في صميم كل ما تقوم به من أعمال”. وأضاف: “إن إطلاق آلة البيع الذاتية للهواتف الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة يؤكد مجددًا التزامنا في (اتصالات) على اعتماد أحدث تقنيات البيع بالتجزئة؛ لتوفير تجارب تسوق رقمية مبتكرة وغير مسبوقة لعملائنا”.

ومن جانبه؛ قال المهندس (سعيد مبارك الراشدي) – الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة (أدنوك للتوزيع): “نحن نتطلع دومًا لتقديم خدمات مبتكرة لعملائنا من خلال محطاتنا المنتشرة على مستوى الدولة. إذ تعد هذه الآلة مثالًا حيًا على تقديم خدمة جديدة وسريعة؛ لتلبية احتياجات عصرنا الرقمي. حيث يستمتع عملاؤنا بأكثر من مجموعة منتجاتنا من الوقود، وذلك من خلال تسوّقهم في متاجر (جيان) للخدمة السريعة، ومتاجر (الواحة) التابعة لنا، بالإضافة لاستمتاعهم بالأكل في فروع مقهى الواحة، والاستفادة من خدماتنا الإضافية كتغيير الزيوت وغسيل السيارات. إن الابتكارات المماثلة كآلة شراء الهواتف الذكية من اتصالات تعد إحدى الإضافات لقطاع التجزئة التابع لنا، ونرحب بها دومًا في محطاتنا”.

وتوفر آلة البيع الذاتية مجموعة من الأجهزة التي تعمل بنظامي أندرويد، و(آي أو إس). وعند شراء أي جهازٍ؛ ما على المستخدم إلا إدخال بطاقة الهوية الإماراتية، والتحقق من المعلومات الشخصية المعروضة على الشاشة، بعد ذلك يُدخل رقم الهاتف المتحرك، أو يعدل الرقم، ومن ثم يحدد الجهاز الذي يريده وطريقة الدفع. ويمكن دفع ثمن الجهاز نقدًا، أو عن طريق بطاقات الائتمان.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن مشروع مشترك يتم تنفيذه من قبل (اتصالات) و(أدنوك للتوزيع)، يهدف إلى إثراء تجربة العملاء، وتقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية لهم.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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